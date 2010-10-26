تخریب تدریجی نقوش سنگی بز کوهی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، منطقه کیارس در شمال شهرستان گتوند و در فاصله تقریبا 20 کیلومتری آن قرار دارد و نقوش مذکور نیز مشتمل هستند از چند نقش بز که در مرکز تصویر بزی با ابعاد بزرگتر و بر بالای آن تصویر انسانی است که به نظر می رسد در حال شکار است.

نقش بز کوهی از جمله نقوش معروف استان خوزستان به شمار می رود و این نقش به دلیل ویژگیهای فرهنگی ایل بختیاری در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و حتی گفته می‌شود که قدمت برخی از این نقوش هنوز به درستی مشخص نشده است.



مجتبی گهستونی سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با اعلام در خطر بودن نقوش سنگی بز کوهی در بعضی مناطق خوزستان گفت: نقوش سنگی بز کوهی در حین ناشناس بودن زیر پای کشاورزان روستا و کودکان و نوجوانان در حال فرسایش و تخریب هستند و به جز مراقبتهای موردی روستائیان، هیچ حفاظت اصولی از آنها صورت نمی‌گیرد.



وی افزود: با مشاهده سنگ‌ نگاره‌های ایران که نشان از تاریخی دور و دراز این سرزمین دارند می‌توان نشانه‌هایی از حیوانات، انسانها، گیاهان و زندگی را در آن مشاهده کرد.



دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اشاره به وجه تمایز سنگ نگاره‌های موجود در خوزستان گفت: نقش بز کوهی از جمله ویژگیهای مشترک این سنگ‌ نگاره‌هاست. وجود نقوش بز بر روی سنگ‌ها نشانه وجود آب و سرچشمه‌های آن بوده به گونه‌ای که با کمی مطالعه سنگ نگاره‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که عموما سنگ‌نگاره‌های اولیه و قدیمی‌تر تنها به نقش بز محدود می شده‌اند و در مناطقی که بعدها و در دوره‌های متاخرتر طرح‌هایی روی سنگ نگاره‌ها اضافه شده نقوش دیگری مانند انسان و شتر و حتی نوشته‌هایی می‌توان پیدا کرد.