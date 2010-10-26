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۴ آبان ۱۳۸۹، ۸:۲۹

گزارش خبری مهر/

تخریب تدریجی نقوش سنگی بز کوهی در خوزستان

تخریب تدریجی نقوش سنگی بز کوهی در خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: نقوش سنگی بز کوهی منطقه زیبای کیارس از توابع شهرستان گتوند به شدت در حال تخریب هستند و اقداماتی نظیر حفاظت و ثبت در فهرست آثار ملی می تواند از ادامه روند تخریبی آنها جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، منطقه کیارس در شمال شهرستان گتوند و در فاصله تقریبا 20 کیلومتری آن قرار دارد و نقوش مذکور نیز مشتمل هستند از چند نقش بز که در مرکز تصویر بزی با ابعاد بزرگتر و بر بالای آن تصویر انسانی است که به نظر می رسد در حال شکار است.

نقش بز کوهی از جمله نقوش معروف استان خوزستان به شمار می رود و این نقش به دلیل ویژگیهای فرهنگی ایل بختیاری در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و حتی گفته می‌شود که قدمت برخی از این نقوش هنوز به درستی مشخص نشده است.
 
مجتبی گهستونی سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با اعلام در خطر بودن نقوش سنگی بز کوهی در بعضی مناطق خوزستان گفت: نقوش سنگی بز کوهی در حین ناشناس بودن زیر پای کشاورزان روستا و کودکان و نوجوانان در حال فرسایش و تخریب هستند و به جز مراقبتهای موردی روستائیان، هیچ حفاظت اصولی از آنها صورت نمی‌گیرد.
 

وی افزود: با مشاهده سنگ‌ نگاره‌های ایران که نشان از تاریخی دور و دراز این سرزمین دارند می‌توان نشانه‌هایی از حیوانات، انسانها، گیاهان و زندگی را در آن مشاهده کرد.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اشاره به وجه تمایز سنگ نگاره‌های موجود در خوزستان گفت: نقش بز کوهی از جمله ویژگیهای مشترک این سنگ‌ نگاره‌هاست. وجود نقوش بز بر روی سنگ‌ها نشانه وجود آب و سرچشمه‌های آن بوده به گونه‌ای که با کمی مطالعه سنگ نگاره‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که عموما سنگ‌نگاره‌های اولیه و قدیمی‌تر تنها به نقش بز محدود می شده‌اند و در مناطقی که بعدها و در دوره‌های متاخرتر طرح‌هایی روی سنگ نگاره‌ها اضافه شده نقوش دیگری مانند انسان و شتر و حتی نوشته‌هایی می‌توان پیدا کرد.
 

گهستونی گفت: بز کوهی یک اسطوره آریایی است که در ایل بختیاری رسوخ کرده و می‌توان تاثیر آن را روی سفالینه‌ها، صخره‌ها، ریتون‌ها، اشیاء تزینی، لگام اسب، دستبافته‌ها و... مشاهده کرد.
 
علی محمد چهارمحالی کارشناس مرمت در استان خوزستان که تاکنون تلاش کرده تا با استفاده از امکانات مسئولین محلی در کیارس از این نقوش مراثبت شود نیز به خبرنگار مهر در اهواز گفت: نقوش در منطقه زیبای کیارس در فاصله 10 متری رودخانه کیارس قرار دارند و بر روی تخته سنگی به ابعاد یک در 80 سانتی متر کشیده شده اند و در فاصله سه متری این نقوش تصویر چند بز دیگر نیز وجود دارد که به شدت دچار فرسایش شده اند و جنسیت سنگ از نوع ماسه سنگ سند استون است.
کد مطلب 1178393

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