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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

بدلیل نقش وی در جنگ عراق؛

نخست وزیر سابق استرالیا با کفش مورد هدف قرار گرفت

نخست وزیر سابق استرالیا با کفش مورد هدف قرار گرفت

یک فعال ضد جنگ استرالیایی با پرتاب کفش خود به سوی "جان هاوارد" نخست وزیر سابق این کشور خشم خود را از سیاست های جنگ طلبانه وی در دوران زمامداری اش اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ای بی سی، "پیتر گری" با پرتاب کفش اعتراض خود را به سیاست خاورمیانه ای جان هاوارد به دلیل همراهی با جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا در جنگ عراق و افغانستان اعلام کرد.

وی در حین پرتاب کفش فریاد زد و خطاب به نخست وزیر سابق کشورش گفت: این به خاطر افراد کشته شده در عراق است و من این کار را به خاطر هزاران و صدها هزار نفری که مرده اند و آنهایی که هم اکنون زنده هستند پرتاب می کنم.

وی پس از این اقدام به این رادیو گفت که در تلاش بوده تا با پرتاب کفش توجهات را هر چه بیشتر به حماقت هایی که در جنگ عراق صورت گرفته جلب نماید.

پرتاب کفش به سوی سیاستمدارانی که سیاستهای آنها مورد قبول دیگران نیست شیوه ای بشمار می رود که برای نخستین بار یک روزنامه نگار عراقی در قبال جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا آن را انجام داد و پس از آن در مناطق مختلف جهان چنین تنفری نسبت به برخی از سیاستمداران اعلام شد.

کد مطلب 1178405

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