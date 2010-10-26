هر انسان 60 درخت در دنیا دارد/ درخت انجیر سوپرمارکت حیوانات است!

به گزارش خبرگزاری مهر، نالینی ام. نادکارنی، گیاه شناس و اکولوژیست آمریکایی و مولف کتاب "میان زمین و آسمان" از جمله محققانی است که پوشش گیاهی جنگلها را از کاستاریکا تا گینه مورد بررسی قرار داده است. وی در تحقیقات خود نشان داده است که امروزه هر انسان در طول زندگی خود تنها از 60 درخت بهره مند می شود. به همین منظور روزنامه ایتالیایی "لاستمپا" مصاحبه ای را با این پژوهشگر انجام داده است.

در بخشی از این مصاحبه، این محقق از انجیر به عنوان درختی یاد می کند که از جنبه های فیزیکی، فرهنگی، متافیزیکی و ... همه چیز است. مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

* استاد؛ چگونه رقم 60 درخت برای هر انسان را محاسبه کردید؟

با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و با تقسیم تعداد درختان در هر هکتار کل جنگلهای روی زمین بر جمعیت جهانی به این رقم رسیدم. این محاسبه را به این دلیل انجام دادم که وقتی صحبت از جنگل زدایی می شود ارقام به گونه ای نیستند که بتوانند قدرت درک ما را تحریک کنند. به همین دلیل خواستم رقمی انسانی تر را پیدا کنم که به درک ما از آنچه از دست می دهیم و خود مسئول نابودی آن هستیم کمک کند.

* چقدر موقعیت ما وخیم است؟

- در سال 1850 سهم هر نفر 622 درخت بود. اگر روند نابودی جنگلها و رشد جمعیت به همین نحو ادامه پیدا کند در سال 2020 به هر انسان تنها 20 درخت می رسد.

* آیا می توانید درباره درختانی که یک فرد غربی هدر می دهد توضیح دهید؟

- یک بزرگسال آمریکایی یا اروپایی در سال از 3 تا 4 درخت استفاده می کند. درصورتیکه ما به طور متوسط 80 سال زندگی کنیم این بدان معنی است که هر یک از ما بیشتر از سهم خود از درختان استفاده می کنیم.

* آیا هنوز مکانی بر روی زمین باقی مانده است که یادآور یک جنگل نخستین باشد؟

- خیر. هیچ فضایی در دنیا وجود ندارد که انسان در آن ردی از خود به جا نگذاشته باشد. حتی در وسط آمازون یا جنگلهای سوزنی برگ تایگا در آلاسکا و روسیه نیز عواقب آلودگیهای اتمسفری با رشد سطح دی اکسید کربن و ازون دیده می شود.

* آیا واقعا انجام سفری در زمان و بازگشت به یک جنگل نخستین غیرممکن است؟

- در حقیقت و خوشبختانه هنوز مکانهایی در مناطق حاره وجود دارند که مناظری بی نظیر از طبعیت بکر را می توان دید: منظره ای شبیه به آن چیزی است که قبل از انسان وجود داشته است.

* بسیاری معتقدند که زمانی وجود داشته است که در آن کل زمین یک جنگل واحد بود. آیا این حقیقت دارد یا غیرواقعی است؟

- غیر واقعی است. درختان به صورت دوره ای و در ادامه عصرهای یخبندان رفته اند و آمده اند. 14 هزار سال قبل، شمال زمین دوباره پوشیده از یخ شد. از طرف دیگر، انسان هرگز دست از جنگل زدایی برنداشته است. کافی است که به بومیان آمریکا فکر کنیم.

* امروز، درحالی که آمازون می سوزد، در آمریکای شمالی روند جنگل زایی ادامه پیدا می کند. آیا به نظر شما این برنامه ها نتیجه می دهند؟

- از بعضی جهات بله. می توان بسیاری از کالاها و خدماتی را ارائه کرد که سالم ماندن یک جنگل را تضمین کنند، اما این برنامه ها نمی توانند واقعا یک بیابان را بازسازی کنند و آن را به حالت طبیعی اولیه اش برگردانند.

* چرا "مرمت" جنگلها تا این حد دشوار است؟

- به دو دلیل: اول اینکه تنوع زیستی نخستین قدمتی بی نهایت طولانی دارد و دوم اینکه اغلب، درختان بیگانه کاشته می شوند. در حقیقت کاشت درختانی که استفاده های صنعتی به خصوصی دارند در اولویت قرار می گیرند. اینجا، جاییکه من زندگی می کنم در شمال غربی آمریکا بر روی سواحل اقیانوس آرام، از کاجها مثل گیاه با ارزش "داگلاس فیر" محافظت می شوند. چرا که کاجها بزرگ و زیبا بوده و برای تهیه الوار ساختمان سازی عالی هستند، اما برای تولیدمثل حشرات و پرندگان اصلا مناسب نیستند.

* کدام درخت بیش از همه شما را شیفته خود می کند؟

- اگر باید به یک نوع درخت جهان شمول فکر کنم می گویم که درخت انجیر. در کاستاریکا گونه ای از این درخت را دیدم که بسیار بزرگ بود. شاخه های طولانی به طول چندین متر که یک زیستگاه بسیار غنی را ایجاد می کردند. برای بسیاری از حیوانات، درخت انجیر یک سوپرمارکت واقعی است. همچنین این درخت از دیدگاه فرهنگی و روحانی نیز بسیار ویژه است.

* شما یکی از اولین کسانی هستید که به بالای درختان با ارتقاع 35 متر رفته اید. این درحالی است که تا مدتی قبل هیچ کس بالای درختان نمی رفت و به اعتقاد دانشمندان "تارزان شدن" خنده دارد بود!

- بله. وقتی من شروع به این کار کردم هیچ تحقیق دقیقی در این عرصه انجام نشده بود. به همین خاطر همه مرتب به من می گفتند: نه. نالینی. با پاهایت روی زمین بمان!

* چرا این "جهان کوچک" (جنگل) تا این حد مهم است؟

- گیاهانی که در این اکوسیستم زندگی می کنند آب و مواد غذایی را از باران و از فرایندهای همرفتی جمع آوری می کنند و آنها را به پایین (خاک) انتقال می دهند و همزمان باعث تثبیت آب و هوای زمین می شوند و دی اکسید کربن را در خود ذخیره می کنند.

* شما کشف کردید که آن بالا (بالای درختان) یک گیاه و یک جانور به یک اندازه از امکانات موجود کامکار می شوند. ماجرا از چه قرار است؟