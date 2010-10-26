  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۷

هفته هشتم سری آ /

میلان به رده دوم صعود کرد

میلان به رده دوم صعود کرد

میلان با برتری مقابل ناپولی به رده دوم جدول رده بندی رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان شب گذشته در تنها دیدار باقیمانده از هفته هشتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با نتیجه 2 بر یک در زمین ناپولی به برتری رسید.

گل‌های میلان در این دیدار را روبینیو (22) و زلاتان ابراهیموویچ (72) به ثمر رساندند و تک گل ناپولی توسط لاوتزی در دقیقه 78 به ثمر رسید. "پازینزا" از ناپولی در دقیقه 45 این دیدار به دلیل دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.

 جدول رده بندی:
1- لاتزیو 19 امتیاز
2- میلان 17 امتیاز
3- اینتر 15 امتیاز
4- کیه‌وو 13 امتیاز
-------------------------------------------
18- باری 8 امتیاز
19- کالیاری 7 امتیاز - تفاضل گل صفر
20- پارما 7 امتیاز - تفاضل گل 2-

کد مطلب 1178415

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها