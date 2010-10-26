از میثاق نامه تا ماجرای استیضاح / نگران کمبود آب هستیم

مجید نامجو 47 ساله که اهل کرمان است، در حالی برگهای دیگری از زندگی خود را ورق می زند که سکانداری وزارت نیرو را نیز در دولت دهم به دست گرفته است، وزارتخانه ای که هم اکنون در سیبل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته و فرماندهی اش در این مقطع سخت، به دست وی سپرده شده است، اما او که با 210 رای موافق نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت نیرو تکیه زد، اکنون باز در معرض آزمایش نمایندگان قرار گرفته و طرح استیضاحش در ماه‎‌های گذشته، چند باری مطرح شده است.

او که هشتمین وزیر نیرو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، از ماجرای وزیر شدنش می گوید: "بعد از معرفی چندین کاندیدا برای وزارت نیرو، قرعه به نام من افتاد. رئیس جمهور تصمیم گرفته بود که بنده را برای احراز پست وزارت نیرو به مجلس معرفی کند. مذاکراتی با بنده صورت گرفت، البته در ملاقاتی که با آقای رئیس جمهور به منظور هماهنگی برای معرفی به مجلس داشتم، به ایشان عرض کردم که بنده عضو هیچ دسته و گروهی نیستم و آیا می توانم امتیاز لازم را از مجلس کسب کنم؟ بالاخره بعد از ارایه برنامه ها، نمایندگان مردم نیز با 210 رای با حضور من در وزارت نیرو موافقت کردند..."

حال گفتگوی مهر با مجید نامجو وزیر نیرو را با هم می خوانیم:

عضو هیچ حزب و گروهی نیستم

* خبرنگار مهر: ذهن شما را به سال گذشته آبان ماه می برم. 24 آبان ماه بود که شما در مجلس از نمایندگان رای اعتماد گرفتید. بعد از عدم پذیرش آقای علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو از سوی نمایندگان، افرادی همچون آقای ذبیحی نیز مطرح شدند، اما در لحظات آخر شما به عنوان وزیر پیشنهادی راهی پارلمان برای کسب رای اعتماد شدید. داستان از چه قرار بود و چه زمانی مطلع شدید که بر مسند وزارت نیرو تکیه خواهید زد؟

- مجید نامجو: شاید موضوع زمانی شکل جدی به خود گرفت که مشخص شد آقای مهندس فتاح در دولت دهم حضور نخواهند داشت. بنده آن زمان به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در وزارت نیرو مشغول به فعالیت بودم. در یکی از جلسات بود که از دفتر رئیس جمهور تماسی داشتم و براساس همان تماس، حکم سرپرستی برای من در وزارت نیرو از سوی آقای رئیس جمهور به امضا رسید. پس از آن، نزدیک به 3 ماه سرپرست بودم. یک روز هم برای ملاقات با رئیس جمهور به دفتر ایشان رفتم و بعد از مذاکرات، قرار بر این شد که برنامه خود برای ارایه به مجلس در راستای کسب رای اعتماد را ارایه کنم؛ این طور بود که بنده برای احراز پست وزارت نیرو در دولت دهم انتخاب شدم. البته همانطور که بارها گفته ام، بنده عضو هیچ حزب و گروهی نیستم و به همین دلیل احتمال می دادم که نمایندگان مجلس موضع مشخصی نداشته باشند، اما با 210 رای از مجلس، روانه وزارت نیرو شدم.

* شما هم میثاق نامه رئیس جمهور با وزرا را امضا کرده اید؟

- بله. طبق روال این میثاق نامه میان بنده و آقای رئیس جمهور هم امضا شد و من به آن پایبند هستم.

* حال بعد از گذشت یکسال، از عملکردتان در وزارت نیرو راضی هستید یا نمره خوبی به خودتان نمی دهید؟

مجید نامجو: البته هر فردی نمی تواند در مورد کار خود قضاوت داشته باشد، اما به نظر می رسد چندین موضوع، کارنامه مثبتی را در دوران یکسال فعالیت برای وزارت نیرو در دولت دهم، رقم زده که البته با تکیه بر دیدگاههای کارشناسی و مدیریت نخبگان صنعت برق حاصل شده است.

به عنوان مثال، وزارت نیرو در دولت دهم توانست موضوع خصوصی سازی ها در صنعت برق را به مرحله اجرا گذارد و زمینه ای را فراهم آورد که بهترین شکل، خصوصی سازی ها در صنعت برق شکل گیرد و نیروگاههایی که بسیاری از فعالان صنعت برق سالهای سال انتظار واگذاریشان را داشتند، به دست اهل کار سپرده شود. این موفقیت بزرگی در صنعت برق است و افزون بر آن، 35 نیروگاه در کشور به زودی به بخش خصوصی واگذار می شوند.

یا اینکه امسال وزارت نیرو کارون 4 به عنوان یکی از پروژه های مهم سدسازی در کشور را افتتاح، گتوند که بعد از کرخه از نظر حجمی بزرگترین سد کشور محسوب می شود را آبگیری و سد بختیاری را که با ارتفاع 315 متر بلندترین سد جهان به شمار می رود را کلنگ زنی خواهد کرد.

از جمله دیگر توفیقات وزارت نیرو در دوران فعالیت دولت دهم، افتتاح و بهره برداری از طرح آبرسانی غدیر بوده است که شاید آرزوی هر دولتی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود و با افتتاح آن، شهرهای آبادان و خرمشهر پس از سالها از آب شرب مناسب برخوردار شدند.

شاید یکی دیگر از پروژه های مهمی که در دوران فعالیت وزارت نیرو در دولت دهم به سرانجام رسید، موضوع برق دار کردن تمامی روستاهای بالای 20 خانوار است که جشن آن اواخر سال گذشته با حضور آقای رییس جمهور برگزار شد. این ها تنها نمونه های کوچکی از عملکرد وزارت نیرو در دولت دهم است و باید با قاطعیت گفت که اجرای هر یک از این پروژه ها، به تنهایی برای کار وزارت نیرو در یک دولت کافی است.

به هرحال، وزارت نیرو سه شعار کاهش هزینه ها، سرعت در اجرا، شفاف سازی و بهره وری را در دستور کار دارد و کتابچه ای را تدوین کرده است که در آن اهداف بلندی برای صنعت آب و برق در نظر گرفته شده است که باید تا پایان دولت دهم، به مرحله اجرا برسند. بر این اساس تصور می کنم کمتر وزارتخانه ای برنامه عمل خود را به صراحت در اختیار همگان گذاشته باشد و از تمامی نخبگان، نمایندگان مجلس و مردم درخواست کرده باشد که اجرای بند بند آن را طلب کنند.

کمبود اعتبارات دلیل اصلی کند بودن پروژه ها

* آقای وزیر ! این پرونده کاری که شما اشاره کردید از موفقیت عملکرد شما حکایت دارد، پس چرا نمایندگان مجلس، ظرف ماههای گذشته چندین بار موضوع استیضاح جنابعالی را مطرح کرده اند!

- بندها بارها اعلام کرده ام که استیضاح حق نمایندگان مجلس است؛ اما مباحثی که از سوی طراحان استیضاح مطرح می شود همگی مدنظر وزارت نیرو بوده است و به همین دلیل اطلاع رسانی های شفافی نیز به نمایندگان مجلس ظرف روزهای گذشته صورت گرفته است.

جلساتی برگزار شده تا گزارش عملکرد وزارت نیرو به سمع آنها برسد. یکی از مواردی که از آن در موارد استیضاح نام برده شده است، موضوع طولانی شدن پروژه ها در وزارت نیرو است. بر این اساس نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که کمبود اعتبارات دلیل اصلی کند بودن پروژه ها است؛ چراکه مهندسان فعال در صنعت آب و برق، از توان مهندسی کافی برخوردار هستند و در حالت مشابه اجرای پروژه ها در خارج از کشور که تامین منابع مالی به موقع صورت می گیرد، کار حتی زودتر از موعد مقرر به سرانجام می رسد.

البته کمبود اعتبارات هیچ گاه وزارت نیرو را از فعالیت و خدمت به مناطق محروم باز نداشته است، اما برای محقق شدن و سرعت بخشیدن به پروژه ها باید بودجه کافی در اختیار باشد. نمونه آن نیز طلب پیمانکاران صنعت آب و برق از وزارت نیرو است که نشان می دهد حجم پروژه ها در سطحی است که چنین بدهی به بار آمده است، پس وزارت نیرو کار را به بهانه نداشتن بودجه متوقف نکرده است، ولی کمبود اعتبارات روند را کند کرده است.

در زمان کنونی افزون بر 56 هزار میلیارد تومان طرح در حال اجرا در کشور وجود دارد که اگر تامین اعتبار شود، به طور قطع نظر نمایندگان در مناطق مختلف کشور نیز تامین خواهد شد. برای اجرای این میزان پروژه سالانه به 150 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. در حالی که هر سال یک سوم این مبلغ به وزارت نیرو اختصاص می یابد؛ البته برای تامین نظر نمایندگان مجلس در مسائل مرتبط با آب شرب شهری و روستایی، وزارت نیرو انجام مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مراحل پایانی خود را سپری می کند. به هرحال وزارت نیرو تمامی تلاش خود را دارد تا نظر نمایندگان مجلس را که همان درخواست های مردمی از وزارت نیرو است، تامین کند.

تسویه 30 هزار میلیارد ریال از بدهی وزارت نیرو

* آقای مهندس از منابع خارجی چه میزان برای تامین مالی پروژه ها بهره گرفته اید؟

مجید نامجو: وزارت نیرو بالاترین سطح همکاری و تعامل را در میان وزارتخانه های دولت با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی دارد. در واقع، وزارت نیرو جزو معدود وزارتخانه هایی است که با بانک جهانی در تعامل است و پروژه هایی را در حوزه آب و برق در شهرهای اهواز، شیراز، بابل، رشت و تهران در حال انجام دارد.

همچنین از منابع بانک توسعه اسلامی نیز برای جبران کسری منابع مالی برخی از پروژه های خود بهره گرفته ایم. از سوی دیگر، وزارت نیرو برای تامین 2300 میلیارد تومان منابع مالی از حساب ذخیره ارزی به منظور ساخت نیروگاهها توسط بخش خصوصی نیز هماهنگی هایی انجام داده است که بر این اساس، مراحل تصویب اختصاص این منابع، سپری شده و قرار بر این است که بخش خصوصی از این تسهیلات بهره گیرد و نیروگاه بسازد.

در این میان وزارت نیرو تاکید دارد که بخش خصوصی وارد میدان شده و اقدام به ساخت نیروگاه کند. وزارت نیرو همچنین برای تامین بخشی از منابع مالی پروژه های خود در صنعت برق، امسال 950 میلیارد تومان اوراق مشارکت طرحهای نیروگاهی به فروش رسانده است و خوشخبتانه تمامی رقم اعلامی به فروش رفته و با اقبال خوب مردم مواجه شده است.

برای بخش آب نیز انتشار اوراق مشارکت در دستورکار قرار گرفته است که امیدواریم به زودی این کار عملیاتی شود. همچنین وزارت نیرو توانسته 3 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانکها را نیز تسویه کند. هم اکنون نیز برای چند طرح بزرگ آبی، در حال پیگیری برای فاینانس هستیم، گفتگوها نیز پیش رفته است و اگر باقی مراحل نیز به خوبی پیش رود، چند طرح بزرگ آبی از فاینانس استفاده می کنند. به هرحال تعامل خوبی برای تامین منابع مالی پروژه های صنعت آب و برق میان وزارت نیرو و بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی شکل گرفته است.

اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش آب و برق به نفع مردم است

* اگر اجازه بدهید گذری هم بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داشته باشیم. آقای مهندس مردم دغدغه های بسیاری نسبت به اجرای این قانون در بخش آب و برق دارند. جنابعالی به عنوان وزیر نیرو چه پاسخی برای این دغدغه ها دارید؟

- مردم باید بدانند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش آب و برق به نفع آنها است. در واقع قیمت ها واقعی می شود و مردم هم خدمات بهتری دریافت خواهند کرد. مردم با جلوگیری از اسراف آب و برق می ‌توانند ثمره شیرین هدفمندسازی یارانه‌ها را بچشند.

در واقع، خانواده‌های کم‌ مصرف بهره لازم را از هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش نیرو خواهند برد. این را همگان به وضوح بعد از اجرای قانون و اعلام جزئیات اجرای طرح از سوی رییس جمهور و کارگروه طرح تحول اقتصادی مشاهده خواهید کرد؛ چراکه در این بسته تمام جوانب مصارف برق خانگی، کشاورزی و صنعتی در نظر گرفته شده؛ البته جریمه مازاد بر مصرف بیش از الگوی تعیین شده به صورت عدد مشخص در این محاسبه معلوم و معین شده است.

اجرای این قانون، موضوع را به نحوی هدایت می کند که افرادی که زیر الگو مصرف می کنند، هزینه ای بابت آب و برق خود نپردازند و آب و برق را به صورت رایگان دریافت کنند. ساده سازی تعرفه ها نیز یکی از خصوصیات اجرای این قانون است که مردم می توانند به راحتی مبلغ قبوض خود را محاسبه کنند و با مدیریت مصرف، سهم بیشتری از صندوق هدفمندی یارانه ها داشته باشند. اجرای این قانون هیچگونه نگرانی برای افرادی که مطابق با الگو مصرف دارند، در پی نخواهد داشت.

نگران کمبود آب هستیم

* با توجه به گذشت یکماه از سال آبی، زمستان و تابستان پیش رو را چگونه پیش بینی می کنید؟

- همانطور که می دانید، یکماه از آغاز سال آبی جدید گذشته است و هیچ بارش قابل توجه و تاثیرگذاری در کشور صورت نگرفته است، از سوی دیگر سازمان هواشناسی نیز وضعیت زیر نرمال را برای کشور پیش بینی می کند. به هرحال بارشها جدی نبوده است و نگرانیم که وضعیت به همین روال ادامه یابد. این جا ضرورت صرفه جویی از سوی مردم نمایان می شود.

تامین سوخت نیروگاهی

* وضعیت ذخیره سازی سوخت نیروگاهها به چه نحوی است؟

- وزارت نیرو برنامه خود را تنظیم کرده است تا در زمستان تعمیرات نیروگاهی را انجام دهد تا بتواند تابستان سال آتی از حداکثر ظرفیت نیروگاهی کشور بهره گیرد. در مورد تامین سوخت نیروگاهی نیز برنامه ای تدوین شده است تا ذخیره سوخت مایع نیروگاهی به جز گاز برای 45 روز در نظر گرفته شود.

همچنین هر سال، یک میلیارد لیتر به ظرفیت ذخیره سوخت مایع اضافه می شود و هم اکنون از بابت سوخت نیروگاه ها نگرانی نداریم و با همکاری وزارت نفت تا قبل از شروع فصل سرما، این ذخیره به حداکثر می رسد. هم اکنون روزانه در حدود 158 میلیون مترمکعب گاز برای نیروگاه ها سوخت دریافت می شود. در زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی، میزان گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا می کند و تقاضای سوخت مایع افزایش می یابد.