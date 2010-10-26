  1. سیاست
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

ابوترابی فرد:

امام(ره) حرکت رویارویی ملت ایران با نظام سلطه را مدیریت کردند

امام(ره) حرکت رویارویی ملت ایران با نظام سلطه را مدیریت کردند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرکت اعتراضی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به لایحه حقوق کنسولی و کاپیتولاسیون گفت: حضرت امام (ره) با اعتراض به این تصمیم ننگین رژیم علیه آن افشاگری نمودند و جریان حرکت قدرتمند ملت ایران را برای رویارویی با نظام سلطه و آمریکای جهانخوار مدیریت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز سه شنبه را بر عهده داشت، در آغاز جلسه علنی با اشاره به مطرح شدن لایحه حقوق کنسولی و حق کاپیتولاسیون در سال 1343 در مجلس وقت، اظهار داشت: نظام سست عنصر فروافتاده در برابر نظام سلطه و آمریکای جهانخوار تسلیم این لایحه تهی از ارزش شد.

وی ادامه داد: اما بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در چنین روزی با اعتراض به این تصمیم ننگین رژیم بر علیه آن افشاگری نمودند و جریان حرکت قدرتمند ملت ایران را برای رویارویی با نظام سلطه و آمریکای جهانخوار مدیریت فرمودند و سامان بخشیدند.

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: ثمره گرانبها و ارزشمند آن حرکت امام امروز اسیر حرکت امت اسلام را هموار نموده و جریان قدرتمندی را در سراسر جهان اسلام روبروی آمریکای جهانخوار سامان داده است.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت سید مصطفی خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی این واقعه را به خانواده امام و ملت ایران تسلیت گفت و برای ایشان از درگاه خداوند علو درجات را مسئلت کرد.

کد مطلب 1178424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها