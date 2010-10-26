امام(ره) حرکت رویارویی ملت ایران با نظام سلطه را مدیریت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز سه شنبه را بر عهده داشت، در آغاز جلسه علنی با اشاره به مطرح شدن لایحه حقوق کنسولی و حق کاپیتولاسیون در سال 1343 در مجلس وقت، اظهار داشت: نظام سست عنصر فروافتاده در برابر نظام سلطه و آمریکای جهانخوار تسلیم این لایحه تهی از ارزش شد.

وی ادامه داد: اما بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در چنین روزی با اعتراض به این تصمیم ننگین رژیم بر علیه آن افشاگری نمودند و جریان حرکت قدرتمند ملت ایران را برای رویارویی با نظام سلطه و آمریکای جهانخوار مدیریت فرمودند و سامان بخشیدند.

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: ثمره گرانبها و ارزشمند آن حرکت امام امروز اسیر حرکت امت اسلام را هموار نموده و جریان قدرتمندی را در سراسر جهان اسلام روبروی آمریکای جهانخوار سامان داده است.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت سید مصطفی خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی این واقعه را به خانواده امام و ملت ایران تسلیت گفت و برای ایشان از درگاه خداوند علو درجات را مسئلت کرد.