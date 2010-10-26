به گزارش خبرنگار مهر، ایران کشور اقوام، گونه‌های زندگی، آئین‌ها و گویش‌های مختلف و متنوع است. حضور گسترده و بنیادین اقوام لر، کرد، ترک، عرب و مردمانی با فرهنگ‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های گوناگون در شکل‌پذیری فرهنگ ایرانی مهم، تعیین کننده و اساسی است. این ویژگی بارز برای هنرمندانی که در عرصه‌های هنری از جمله ادبیات، نمایش، فیلم و مجموعه تلویزیونی فعالیت می‌کنند و به تولید آثار بومی و ملی علاقمند هستند قابل توجه است.

تمام مردم از هر قوم، ایل و تباری دارای شخصیت، اعتبار، فرهنگ، آئین و مناسبت‌های ویژه خود بوده و برای آن ارزش قائل هستند. تردیدی نیست هنرمندان هم باید در آثار هنری خودشان این حریم و حرمت را لحاظ کنند، اما گاهی شاهد انتقاد و دخالت‌های بی‌مورد نیست به مجموعه‌های تلویزیونی هستیم که موجب دلسردی هنرمندان می‌شود.

نقد سازنده می‌تواند به بهبود کارهای تلویزیونی کمک بسیاری کند، اما گاهی شاهد انتقادهای عجیبی هستیم، حتی برخی مواقع بینندگان به فامیلی شخصیت منفی قصه هم اعتراض می‌کنند که چرا فامیلی نام شهر آنهاست. یکی دیگر از انتقادهایی که به سریال‌ها می‌شود مربوط به لهجه است.

جبار آذین: مخاطبان نگاه سلیقه‌ای به آثار نمایشی نداشته باشند

جبار آذین، منتقد و مدرس دانشگاه درباره انتقادهای بی‌مورد به خبرنگار مهر گفت: احترام به حساسیت‌های فرهنگی، گویشی و رفتاری، احترام به حقوق انسان‌ها است. در مقابل هم باید هموطنانی که به قومیت‌های مختلف تعلق دارند نگاه صحیح خودشان را جایگزین نگاه صرفاً سلیقه‌ای و متعصبانه نکنند تا هنرمندان مجال نوشتن و توفیق تصویری کردن زندگی و خصوصیت سراسر ایران اسلامی را بیابند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: ابراز واکنش‌های تند نسبت به تیپ‌ها، لهجه‌ها و رفتارها نه تنها تعصب‌های اجتماعی را دامن می‌زند، بلکه دست هنرمندان را برای خلق آثار هنری می‌بندد و به دلیل حساسیت‌های بیش از حد هیچ هنرمندی نمی‌تواند به شخصیت‌های کرد، لر، بلوچ، عرب و ترک بپردازد و حتی نمی‌تواند شخصیت‌های دکتر، پلیس، قاضی، سیاستمدار و ... تصویر کند، چون با اعتراض رو به رو می‌شود.

مسلماً وقتی روند خودسانسوری حاکم شود، عملاً بازار هنر تعطیل می‌شود. در حالی که بهتر است فضای باز حکمفرما باشد تا هنرمندان با فراغ بال به سراغ موضوعات استانی رفته و کارها از تهران خارج شود. وقتی اثری در یک شهرستان ساخته می‌شود، مسلماً قصد معرفی فرهنگ آن منطقه را دارد. بنابراین بهتر است مخاطبان سعه صدر داشته باشند.

اسماعیل عفیفه: انتقادهای بی‌مورد نشانه نبود رشد فرهنگی در بخش‌هایی از جامعه است

اسماعیل عفیفه، تهیه‌کننده مجموعه "در مسیر زاینده رود" و "اشک‌ها و لبخندها" درباره انتقادهای ناعادلانه و دلیل شکل‌گیری چنین نقدهایی به خبرنگار مهر گفت: این مسئله نشانه نبود رشد فرهنگی در بخش‌هایی از جامعه است، چرا که با دید منصفانه می‌توان بین واقعیت در جامعه و یک اثر نمایشی تمیز قائل شود.

وی در ادامه افزود: باید بین واقعیت و یک اثر نمایشی تفکیک قائل شویم. دیدن یک پزشک خلافکار در سریال به معنای این نیست که همه پزشکان کارهای غیرقانونی می‌کنند. نباید یک مشکل را به همه صنف مربوطه نسبت داد. شنیدن انتقادهای غیر عادلانه باعث می‌شود نویسندگان در فیلمنامه ملاحظاتی بی موردی را در نظر بگیرند که واقعاً به کار لطمه می‌زند.

این تهیه‌کننده در پاسخ به این سئوال که انتقادهای مختلفی که به لهجه سریال "در مسیر زاینده‌رود" می‌شد تا چه حد به کارتان لطمه زد، گفت: ما به کاری که انجام دادیم، اعتماد داشتیم و از سوی دیگر اولین بار هم نبود با چنین مسائلی رو به رو می‌شدیم. متاسفانه دخالت‌های بی‌مورد در آثار نمایشی به کرات اتفاق می‌افتد. ما برنامه‌سازان مراقب هستیم تا به فرد یا قومیتی توهین نکنیم، ولی متاسفانه برخی برخوردها و دخالت‌های بی‌مورد باعث دلسردی هنرمندان می‌شود. اطلاع دارم برخی دوستان می‌خواستند آثاری را در اصفهان تولید کنند، اما بعد از اتفاقی که برای پروژه ما افتاد دیگر پشیمان شدند.

وقتی نگاه‌ها و برخوردها صحیح شود و تعامل فرهنگی ارتقاء یابد می‌توان شاهد تولیدات هنری شایسته باشیم. مسلماً در هر صنف آدم‌های خوب و مشکل‌دار وجود دارد باید سعه صدر را بالا ببریم تا مشکلات در قالب آثار نمایشی به تصویر کشیده شود.

محسن علی‌اکبری: سازندگان آثار نمایشی قصد تخریب فرد یا گویشی را ندارند

محسن علی‌اکبری، تهیه‌کننده درباره انتقادهای بی‌مورد به خبرنگار مهر گفت: مسلماً سازندگان اثر قصد تخریب فرد یا گویشی را ندارند. وقتی یک کار نمایشی تهیه و ساخته می‌شود قالب آن تخیل یک هنرمند است. بنابراین باید بین واقعیت جامعه و یک اثر نمایشی تفاوت قائل شد. متاسفانه وجود چنین نقدهای بی‌موردی باعث می‌شود برخی حرف‌های نزده دیگر زده نشود. چنین مسائلی باعث اختلال در کار و کور شدن ذائقه هنرمند می‌شود. قرار نیست وقتی در یک سریال مشکلات یک فرد تحصیل کرده نشان داده می‌شود آن را تعمیم به همه افراد آن صنف بدهیم.

این تهیه‌کننده درباره اینکه گاهی استفاده از لهجه در سریال‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد، گفت: ما قصد تخریب کسی را نداریم و هدفمان خدمت است. مسلماً وقتی سریالی در تبریز ساخته می‌شود باید بازیگران با لهجه مردم این شهرستان صحبت کنند، چرا که در غیر این صورت فرهنگ این مردم زیر سئوال می‌رود. از سوی دیگر وقتی بازیگری با لهجه صحبت می‌کند، مسلماً نمی‌تواند مثل مردم آن منطقه صحبت کند و لهجه او اشکالاتی دارد، اما آنچه اهمیت دارد این است که کار به حدی خوب باشد تا فرهنگ آن منطقه به درستی معرفی شود.

اگر قرار است نقدی مطرح شود باید تخصصی و حرفه‌ای باشد، نه اینکه مکان، شغل، لهجه یا فامیلی مورد اعتراض قرار بگیرد. این مسئله فقط منجر به معضل می‌شود.

اکبر خواجویی: انتقادهای بی‌مورد فقط هنرمندان را دلسرد می‌کند

اکبر خواجویی، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه برخی مواقع حساسیت‌های بی‌موردی وجود دارد که به کار لطمه می‌زند. مثلاً حساسیت‌هایی نسبت به شغل، لهجه یا حتی نام وجود دارد. این انتقادها فقط هنرمندان را دلسرد می‌کند. اگر قرار است انتقادی صورت بگیرد باید صحیح باشد.

وی در ادامه افزود: مثلاً برخی افراد به اسامی در آثار نمایشی انتقاد می‌کنند که چرا شخصیت منفی قصه فلان نام را دارد. ما باید چکار کنیم ؟ نام شخصیت‌ها را آینه، تابلو و ... بگذاریم تا به کسی برنخورد و مورد انتقاد قرار نگیریم.

این کارگردان خاطرنشان کرد: به نظرم باید برنامه‌هایی در صدا و سیما تهیه شود تا به چنین نقدهای بی‌مورد بپردازد و حساسیت‌ها کمتر شود. هدف هنرمندان توهین به فرد یا شغلی نیست، بلکه هدف ما این است تا بتوانیم در قالب نمایش به بسیاری از مسائل بپردازیم. باید سعی کنیم یاد بگیریم اعتدال را رعایت کنیم، چون انتقادهای بی‌مورد نه تنها به بهبود کار کمک نمی‌کند، بلکه تخریب‌کننده هم است.

مهران مهام: بهتر است بینندگان بعد از تمام شدن سریال قضاوت کنند

مهران مهام، تهیه‌کننده درباره انتقادهای بی‌مورد به خبرنگار مهر گفت: برخی مواقع انتقادهای بی‌مورد نسبت به مجموعه‌هایی که همزمان با تولید روی آنتن می‌روند منجر به اضطراب و فشار زیاد به عوامل می‌شود، حتی گاهی مسیر قصه را باید تغییر دهیم تا اعتراض‌ها کمتر شود و همین مسئله باعث می‌شود مسیر اصلی قصه تغییر کند. وی در پایان افزود: بهتر است بینندگان بگذارند سریال تمام شود، بعد قضاوت کنند و اگر اعتراضی دارند برای پایان سریال بگذارند، در پایان قصه هدف سازندگان اثر هم بیشتر برای مخاطبان مشخص می‌شود. گاهی اعتراض‌ها باعث محدودیت‌های زیاد برای ما می‌شود و نمی‌توان به موضوع‌های متنوع پرداخت، چرا که گلایه‌ها بیشتر می‌شود. متاسفانه ما برنامه‌سازان مشکلات زیادی هم برای پرداختن به مشاغل داریم که امیدوارم با بالا رفتن سعه صدر مخاطبان و دقت ما برنامه‌سازان جلوی انتقادهای بی‌مورد گرفته شود. مجید اوجی: مخاطبان باید سعه صدر داشته باشند مجید اوجی، تهیه‌کننده مجموعه‌‌های "روزهای زندگی"، "همسایه‌ها" و "نشانی" درباره انتقادهای بی‌موردی که به آثار نمایشی می‌شود به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این مسئله در حوزه اختیار ما نیست،مخاطبان باید سعی کنند سعه صدر خود را افزایش دهند. ما در هر عرصه، شغل، شهر و ... آدم‌های خوب، متوسط و بد داریم.از طرفی باید به ناهنجاری‌ها بپردازیم. وقتی سعه صدر بالا نباشد مجموعه سازان محتاط می‌شوند و سراغ سوژه‌های خنثی می‌روند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر مشغول تهیه مجموعه "توطئه فامیلی" به کارگردانی رامبد جوان برای ایام نوروز شبکه یک هستیم. شاید باورتان نشود اما برای ضبط یک پلان 40 نفر تلاش می‌کنند. ما سعی می‌کنیم با کمبود امکانات تلاش خود را انجام دهیم .اما بعد از پخش شاهد هستیم به راحتی نقد غیر منصفانه‌ای مطرح می‌شود. وقتی مخاطبان کمی سعه صدر خودشان را بالا ببرنند، مسلماً دست برنامه‌سازان هم بازتر خواهد بود تا راحت‌تر به مسائل اجتماعی به ویژه ناهنجاری‌های اجتماعی بپردازند.

گزارش از: فاطمه عودباشی