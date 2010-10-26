اختصاص 20 میلیارد تومان تسهیلات ویژه کشاورزی به بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، صادق خلیلیان شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه آب و کشاورزی استان بوشهر در شهر سعدآباد افزود: این مبلغ به صورت تسهیلات پنج میلیون تومانی با سود چهاردرصد در اختیار کشاورزان استان بوشهر قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: استان بوشهر در بخش کشاورزی از قابلیت مناسبی برخوردار است که نیازمند توجه بیشتری است تا عقب ‌ماندگی‌های گذشته این استان جبران شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان بوشهر با مشکل آب روبه رو است، گفت: تداوم خشکسالی در کشور به ویژه در این استان کمبود آب را برای کشاورزان این استان برجسته تر کرده است.

خلیلیان با اشاره بر ضرورت احداث سد در استان بوشهر گفت: باید تمام تلاش مسئولان وزارتخانه ‌های نیرو و کشاورزی، نمایندگان و مسئولان استان بوشهر این باشد که سدهای مطالعه شده در بوشهر به صورت عملیاتی احداث شود هر چند احداث سدها به تنهایی برای رفع مشکلاتی آبی استان بوشهر کافی نیست.

وی اصلاح روشهای آبیاری در نخیلات و سایر محصولات کشاورزی را ضروری دانست و گفت: پیگیریهای لازم را با وزیر نیرو برای احداث سدهای موجود در بوشهر انجام می ‌دهم.

خلیلیان تصریح کرد: خرید توافقی و تضمینی از دیگر پیگیر‌ها در بوشهر است تا با قیمت مناسب محصولات کشاورزان را از تولیدکنندگان خریداری کنیم.

وی نسبت به رفع مشکلات نخلداران و کشاورزان استان بوشهر قول مساعد داد و خاطر‌نشان کرد: نخیلات استان نیاز به بازسازی دارند و تنها مشکل آنها آبیاری نیست.