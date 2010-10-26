شیوه آبیاری نخیلات بوشهر باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ایوب پاپری‌ مقدم شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه آب و کشاورزی استان بوشهر افزود: بیش از پنج میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان وجود دارد که آبیاری به شیوه کنونی که به صورت غرقابی انجام می شود نیاز آبی تمامی نخلستانهای استان را برآورده نمی کند.

وی با تاکید بر استفاده از روشهای نوین آبیاری به ویژه به صورت قطره ای، اظهار داشت: بیشتر نخلداران این شهرستان اعتنقادی به روش آبیاری قطره ای ندارند که جهت تفهیم صحیح این موضوع دستگاههای ذی ربط سعی در فرهنگسازی از روشهای نوین آبیاری داشته باشند.

نماینده مردم دشتستان با تاکید بر تسریع احداث سد دالکی در این منطقه، اظهار داشت: فاز نخست این سد از محل منابع داخلی آغاز شده و فاز دو نیز در حال انجام است اما برای جاده دسترسی و تجهیز کارگاه به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم .

پاپری با بیان اینکه بازاریابی، عرضه و بسته ‌بندی محصولات کشاورزی استان مغفول واقع شده، اظهار داشت: در دو سه سال اخیر به دلیل خشکسالی و گرد و غبار، محصول خرمای استان کیفیت پایینی به خود گرفت و نتوانستیم بازار خوبی برای خرمای استان بوشهر ایجاد کنیم .

استاندار بوشهر نیز گفت: برای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی در کشور باید خط اعتباری ویژه برای نخیلات کشور در سفر سوم دولت به استان بوشهر تصویب شود .

محمدحسین جهانبخش افزود: 90 درصد آب استان بوشهر در بخش کشاورزی مصرف می ‌شود و این امر نشان می‌ دهد مصرف آب کشاورزی را باید مدیریت کنیم .