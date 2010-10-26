قوه قضائیه با اخلالگران قانون هدفمندی یارانه ها برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رئیسی صبح سه شنبه با حضور در نشست تخصصی پلیس پیشگیری افزود: در پیشگیری از وقوع جرم که بحث بسیار مهمی در نظام اسلامی است باید اقدامی صورت گیرد تا وقوع جرم در جامعه به حداقل برسد که برای این منظور باید در گام اول انگیزه وقوع جرم را در جامعه از بین برد.

وی ادامه داد: بدون تردید گسترش اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه می تواند نقش مهمی در به وجود نیامدن انگیزه جرم ایفا کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: به هر میزان که اخلاق با توجه به معاد در جامعه بیشتر شود به همان میزان شاهد کاهش وقوع جرم در جامعه خواهیم بود.

رئیسی گفت: نقش رسانه ملی، آموزش و پرورش، دستگاههای فرهنگ ساز و الگوساز در پیشگیری از جرم بسیار مهم است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاههای فرهنگی و متولیان در بخش های حوزوی و دانشگاهی در ارتباط با پیشگیری از جرم به یک منشور واحد نیاز دارند تا تلاش های آنان مثمر ثمر واقع شود.

رئیسی گفت: انقلاب اسلامی قبل از اینکه انقلاب باشد یک انقلاب فرهنگی برای سوق دادن جامعه به اخلاق دینی بوده است.

وی افزود: در انواع کنترلها کارآمد ترین کنترل خودکنترلی است که در آن افراد را موظف به اجرای قانون می کند.

وی با اشاره به فرصت ندادن به مجرمان برای ارتکاب به جرم گفت: اگر به هر دلیلی انگیزه وقوع جرم در جامعه به وجود آمد، نباید به مجرمان فرصت وقوع جرم را داد که این کار را دستگاههای مسئول باید با ساز و کار لازم انجام دهند.

رئیسی تصریح کرد: همه دستگاهها موظف هستند فرصت را برای افراد بزهکار کاملا سد کرده و به آنان اجازه ندهند تا مرتکب جرم شوند.

وی گفت: هیچ دستگاههایی را در کشور نمی شناسیم که پیشگیری از جرم را در کنار سایر وظایف خود انجام دهد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: باید تمامی دستگاهها در کنار وظایف خود به پیشگیری از جرم بپردازند که به طور مثال نظام پولی و بانکی کشور باید به گونه ای عمل کند که فردی نتواند در ارتباط با مسئله پول مرتکب جرم شود.

رئیسی گفت: اگر در کشور ساز و کاری برای هدایت پولهای سرگردان ایجاد نشود این پولهای سرگردان ممکن است به یک بحران اقتصادی منجر شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ساز و کارهای تدوین شده در دستگاهها باید با نگاه کاهش جرم و ناهنجاری باشد .

وی گفت: باید با نگاه پیش گیرانه و قانونمدارانه در جامعه حرکت کرد و تمامی اینها را در قوانین لحاظ کرد.

رئیسی گفت: قوانینی که در کشور وضع می شود باید با این رویکرد باشد که فساد را در جامعه کاهش داده و قانونمداری را افزایش دهد.

وی با اشاره به ابزار وقوع جرم گفت: اگر به هر دلیلی انگیزه و فرصت جرم برای مجرمان فراهم شد نباید اجازه داد تا ابزار جرم در اختیار مجرمان قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نقش دستگاههای قضایی گفت: نقش دستگاههای قضایی در پیشگیری از جرم رسیدگی و صدور به موقع حکم و اجرای دقیق و کامل حکم برای مجازات مجرم و عبرت گرفتن دیگران است.

رئیسی گفت: اگر احکام صادره از سوی دستگاههای قضایی با سرعت و دقت لازم نباشد و همچنین بین جرم و مجازات تناسب وجود نداشته باشد آثار لازم را در پیشگیری از جرم نخواهد داشت.

وی افزود: دستگاه قضایی باید در برخی از جرایم که جامعه را جریحه دار می کند خارج از نوبت وارد عمل شده و در عرض چند روز تمامی مراحل رسیدگی را طی کند تا مردم شاهد باشند که مجرم به جزای عمل خود رسیده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: نیروی انتظامی با هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضائیه ارتباط نداشته و قوه قضائیه نیز بیشترین ارتباط سازمانی را با نیروی انتظامی دارد بر همین اساس تعامل میان آنان باید از انسجام بالایی برخوردار باشد.

رئیسی تصریح کرد: بحث صلح و سازش برای جلوگیری از ارسال پرونده های تشکیل شده در کلانتری ها به دستگاه قضایی اقدام مناسبی است که همچنان باید ادامه یابد.

وی با اشاره به ابلاغ و اجرای احکام از سوی ناجا و قوه قضائیه گفت: ابلاغ در اجرای عدالت بسیار موثر است و همچنین اجرای احکام در پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حق بسیار حائز اهمیت است به نحوی که اگر یک حکم به موقع ابلاغ نشود و یا با بی دقتی ابلاغ شود تمام آثار کار قضایی از بین می رود.

رئیسی گفت: باید به گونه ای پیش رویم که ابلاغ احکام به صورت مکانیزه انجام شود زیرا دیگر نمی توان مانند سابق عمل کرد و به صورت دستی احکام را ابلاغ کرد.

وی با اشاره به استفاده از فناوری در ابلاغ احکام افزود: در آیین دادرسی پیش بینی کردیم تا ابلاغ ها بدون نیاز به حضور فیزیکی ماموران به صورت مکانیزه ابلاغ شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر جرمی در جامعه رخ دهد مردم تمام مسئولان و دستگاهها را مسئول می دانند که چرا پیشگیری و برخورد مناسبی با مجرمان صورت نگرفته است بر همین اساس اگر ناجا و قوه قضائیه مسئولیت را برعهده یکدیگر بیاندازند موجب فرافکنی در موضوع می شود.

رئیسی با اشاره به معضل مواد مخدر تصریح کرد: با حضور آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان مواد مخدر صنعتی دیروز، امروز تبدیل به مواد مخدر صنعتی بسیار خطرناک شده است که 10 برابر قبل در افغانستان درحال تولید است.

وی گفت: تولید مواد مخدر و گسترش آن در دنیا یکی از جنایتهای آمریکا و ناتو است که زیر چتر حمایت بر علیه بشریت در حال انجام است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: باید کار بسیار قوی در حوزه مجامع بین المللی و دیپلماسی انجام شود تا آمریکا را به محاکمه بکشانیم.

وی با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها گفت: این تحول مهم اقتصادی قانونی است که در مجلس تصویب شده و دولت نیز برای اجرای آن بسیج شده است بر همین اساس تمامی دستگاهها باید برای اجرای دقیق این طرح مهم به دولت کمک کنند.

رئیسی خاطر نشان کرد: مردم بهترین یار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند ولی فعال شدن دستگاههای مسئول در حوزه پیشگیری بسیار مهم است که ما نیز به عنوان دستگاه قضایی خود را مسئول می دانیم تا بر اساس حکم قانون در اجرای این تحول اقتصادی به دستگاههای مربوطه کمک کنیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه با کسانی که در اجرای این قانون تخلف و یا اخلال ایجاد کنند برخورد جدی می کند.