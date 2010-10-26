طرح مسکن مهر امید خانه دار شدن را در مردم زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امیر طاهر خانی در دومین جلسه ستاد مسکن استان قزوین که دوشنبه شب با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در سالن باغستان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: طرح مسکن مهر با توجه به حجم بالای اجرایی نیازمند پیگیری بیشتری است تا به نتیجه برسد.

وی افزود: نگاه این طرح خانه دار کردن افراد کم درآمد جامعه است اما باید به سمتی برویم که در شهرهای کوچک و حاشیه شهرها نیز این طرح اجرا شود و ساکنان مناطق محروم هم در مدت زمان مشخصی صاحب خانه شوند.

طاهرخانی ساماندهی سکونتهای غیر رسمی در حاشیه شهرها را ضروری خواند و بیان کرد: سکونتگاه های غیر رسمی که چهره شهرها را نامناسب کرده است و نیز ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون نظارت باید ساماندهی و نظارت شود تا معضلات شهری ایجاد نشود.

وی خاطر نشان کرد: اگر نظارت و ساماندهی بر ساخت و سازها صورت گیرد درآمد شهرداریها که دچار مشکل شده بیشتر می شود لذا پیشنهاد می شود حد نصاب صدور پروانه از200 متر به 120 متر کاهش یابد تا هم ساخت و سازها اصولی شود و هم شهرداریها به درآمد معقولی برسند.

طاهرخانی اظهار امیدواری کرد که بیمارستانهای آبیک و تاکستان نیز زودتر به بهره برداری برسد تا نیاز درمانی منطقه برطرف شود.

فیروزی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین هم گفت: از مجموع سه هزار واحد در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت تاکنون دو هزار و 159 مورد به بانک معرفی شده و هزار و 623 فقره منجر به عقد قرارداد شده و فنداسیون یک هزار و 600 واحد هم اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع 19 شهر کمتر از 25 هزار نفر جمعیت که اکثر متقاضیان زمین گرفته اند و تنها در دو شهر متقاضی هم کم است اما در مجموع در این شهرها هیچ مشکلی نداریم.

صادق سیاهپوش مدیر کل تعاون استان قزوین هم در این جلسه اظهار داشت: واگذاری تعداد زیادی از کارها به چند پیمانکار موجب کندی فعالیتها شده است که در این زمینه باید تجدید نظر شود تا کارها سرعت بیشتری بگیرد.

سیاهپوش با اشاره به مشکل مالی برخی متقاضیان پیشنهاد کرد این گونه واحد در مرحله نازک کاری به افراد واگذار شود تا تکمیل واحدها توسط متقاضی انجام شود.

در ادامه این جلسه دیدگاه های روسای بانکها در خصوص مشکلات پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان مطرح شد که وزیر مسکن دستور لازم را برای تسهیل در امور صادر کرد.