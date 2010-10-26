نام 200 مرکز تجاری بروجرد به اسامی ایرانی تغییر یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان بروجرد، نادر ارجمندی در این رابطه با تاکید بر اینکه استفاده درست از زبان فارسی نیازمند فرهنگ سازی است، اظهار داشت: زبان فارسی یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام بوده و همواره یکی از مولفه های مهم در حفظ هویت ملی ایرانی استفاده صحیح از زبان فارسی است.

وی ادامه داد: در همین راستا دولت آیین نامه ای مبنی بر اجرایی کردن قانون به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در سال 1385 صادر کرد که رسما تمامی دستگاههای قانونگذار و اجرایی و قضایی کشور و سازمانها مجاز به استفاده از اسامی و اصطلاحات و عناوین بیگانه نیستند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد افزود: براساس آیین نامه یاد شده ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور موظف به برخورد با متخلفین شدند.

ارجمندی یادآور شد: در راستای اجرای این آیین نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد سال گذشته با تغییر نام بیش از 200 مرکز خدماتی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، آرایشی و تجاری رتبه اول را در در این زمینه در سطح استان کسب کرد.

وی خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد ضمن صدور اطلاعیه ای از تمامی مراکزی که شروع به کار آنان مستلزم انتخاب نام است خواسته با مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مطالعه این آیین نامه مبادرت به انتخاب نامهای ایرانی و اصیل کنند.