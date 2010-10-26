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۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۴

به دلیل محدودیت اعتباری؛

مدت اجرای پروژه های راه و ترابری در کردستان بالاست

مدت اجرای پروژه های راه و ترابری در کردستان بالاست

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی استان کردستان خواستار افزایش اعتبارات جهشی در راستای کاهش مدت زمان اجرا و بهره برداری از پروژه های راه و ترابری در این استان شد.

صباح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت راه های ارتباطی در استان کردستان متناسب با نیازهای مردم این منطقه نیست و علیرغم این کمبود، عمر پروژه ها و طرح های راهسازی در کردستان بیش از سایر نقاط کشور است که باید با اختصاص اعتبارات جهشی و مناسب در راستای تسریع در بهره برداری از پروژه های این بخش اقدام جدی صورت گیرد.

وی گفت: علیرغم افزایش ترافیک در مسیرهای اصلی و فرعی در استان کردستان، میزان توسعه زیرساخت های بخش راه به همان اندازه نبوده و این کمبودها باعث بروز مشکلاتی از جمله افزایش تصادفات رانندگی در استان شده و انتظار می رود که مسئولان استان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس با پیگیری ویژه نیازهای مردم کردستان را در حوزه راه و ترابری مورد توجه جدی تر قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان وضعیت راه های روستایی در استان را نگران کننده تر از راه های اصلی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه سرانه آسفالت در مناطق روستایی استان کردستان حدود نیمی از میانگین کشوری است و برای استانی که دارای ظرفیت های ویژه اقتصادی و گردشگری است، این آمار به هیچ عنوان مورد رضایت نیست.

محمدی ضمن تقدیر از اقدامات راه و ترابری استان کردستان طی دو سال گذشته بیان داشت: هر چند که وضعیت اعتبارات فصل راه و ترابری در دولت های نهم و دهم افزایش یافته ولی باید توجه داشت که میزان محرومیت ها در کردستان بیش از سایر نقاط کشور است و باید با نگاه ویژه مباحث استان را دنبال و برای افزایش اعتبارات راه و ترابری تلاش کرد.

وی در پایان یادآور شد: ایجاد زیرساخت ها به ویژه در حوزه حمل و نقل یک نیاز ضروری برای شتاب به توسعه و پیشرفت استان کردستان است و امیدواریم که با توجه به وجود مرز رسمی باشماق به عنوان یک فرصت اقتصادی و همچنین جاذبه های فراوان در حوزه های گردشگری توجه جدی تر به این مباحث در استان کردستان صورت گیرد.

کد مطلب 1178455

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