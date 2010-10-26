غرفه نشریات دانشگاه لرستان در جشنواره مطبوعات دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مهدی امید در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: دانشگاه لرستان با بیش از 50 عنوان نشریه علمی، تخصصی، فرهنگی، سیاسی و مستقل در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات، رسانه ها، خبرگزاریها و پایگاه های اطلاع رسانی شرکت دارد.

وی تصریح کرد: نشریات دانشگاه لرستان به واسطه قرار گرفتن در تراز یک نشریات دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که متاثر از عملکرد رو به رشد و کیفی نشریات است، در این جشنواره شرکت کرده اند.

مدیر دفتر نشریات و اطلاع رسانی دانشگاه لرستان گفت: ماهنامه "پریسک" ویژه هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات، رسانه ها و خبرگزاریها با عناوینی شامل معرفی استان لرستان و گفتگو با رئیس دانشگاه، آشنایی با دانشگاه لرستان، اخبار مرتبط با نشریات دانشجویی و اخبار دانشگاه در این جشنواره منتشر خواهد شد.

امید همچنین از اعزام حدود 40 نفر از فعالان فرهنگی و فعالان نشریات دانشگاه لرستان به این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر 500 دانشجو در امر انتشار نشریات این دانشگاه به طور مستقیم مشارکت می کنند و در طول هر ترم 25 هزار تیراژ از نشریات مختلف در این دانشگاه انتشار می یابد.