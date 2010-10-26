لزوم تسریع در حل مشکل افت فشار گاز خرم آباد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در بازدید از عملیات اجرایی خط انتقال گاز 36 اینچ ثامن به خرم آباد بر ضرورت به پایان رسیدن این طرح قبل از پایان سال جای تاکید کرد.

وی هدف از اجرای این طرح را برطرف کردن مشکل افت فشار گاز در شهرستان خرم آباد عنوان کرد و خواستار تسریع در عملیات اجرایی آن شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان نیز در این بازدید در سخنانی عنوان کرد: در حال حاضر عملیات جوشکاری در کیلومتر 143 در حال انجام و 89 درصد از کل پروژه اجرا شده است.

علی گودرزی افزود: همچنین در حال حاضر عملیات تست 123 کیلومتر از خط که قرار است در منطقه ریگ سفید به خط انتقال 16 اینچ خرم آباد وصل شود در حال اجراست.

وی با بیان اینکه تمام طول مسیر این پروژه نیز مسیر سازی شده، یادآور شد: این خط انتقال از سه راهی سامن ملایر تا خرم آباد امتداد داشته و به طول 167 کیلومتر می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: این خط انتقال گاز که یکی از انشعابات خط سراسری دوم است یکی از بزرگترین پروژه های گازی جنوب غرب کشور بوده که جهت تامین گاز مصرفی صنایع، نیروگاهها و گاز خانگی در استان لرستان بسیار ضروری است.

گودرزی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی خط انتقال گاز خرم آباد از سه راهی سامن با صرف بودجه ای بالغ بر 272 میلیارد تومان در حال اجراست.