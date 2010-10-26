  1. دانش و فناوری
شناسایی کمربندهای بیماری دام در ایران/ تدوین اطلس زمین دامپزشکی

مجری طرح زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به شیوع برخی بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک میان دام و انسان از تدوین اطلس زمین دامپزشکی در کشور خبر داد.

فرح رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شیوع برخی بیماریهای دام در مناطقی از کشور خبر داد و افزود: برخی از بیماریهای دام که بخشی از آن مشترک میان دام و انسان است در مناطقی از کشور شایع است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: از این رو با همکاری بخش مبارزه و مراقبت از بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور اقدام به تدوین اطلس زمین دامپزشکی کردیم این اطلس چند بیماری مهم دامی را مورد بررسی قرار می دهد.
 
مجری طرح زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق کشور این بیماریها شیوع بالایی دارند، یاداور شد: از سوی دیگر مطالعات ما نشان می دهد که در برخی از مناطق کشور این بیماریها شایع نیست از این رو می تواند عوامل محیطی بر میزان شیوع این بیماریها نقش داشته باشد که با تدوین این اطلس درصدد شناسایی این عوامل هستیم.

رحمانی سیاه زخم، تب برفکی، توبرکلوزیس(سل)، تیلریوزیس(تب)، هاری، لپتوتیروسیس، لیشمانیازیس(بیماری مشترک میان دام و انسان)، بروسلوزیس (تب مالت)، سمیت با سرب و بیماریهای مربوط به مس را از جمله بیماریهایی نام برد که در این اطلس مورد بررسی قرار گرفته اند.
