حالت غیرطبیعی آب شرب شهروندان بندرعباس را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رنگ و بوی آب شرب شهر بندرعباس از روز جمعه گذشته دچار تغییراتی از جمله رنگ زرد آب و بو در برخی از محلات شد که نگرانی مردم را در پی داشت.

زردی رنگ آب و بو در محلات آزادگان، زیبا شهر،‌ چاهستانیها،‌ اوزیها،‌ چهار باغ باعث شد تا مردم به مصرف آبهای معدنی روی بیاورند و حتی برای شستشوی ظروف و حمام هم از این آبها استفاده نکنند.

در همین خصوص خبرنگار مهر اقدام به جمع آوری نمونه هایی از آب شرب در برخی از محلات کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس کاهش افت سطح آب سد استقلال میناب را عامل تغییر رنگ آب شرب عنوان کرد.

حسین خادمی در خصوص ایجاد تغییر رنگ و بوی آب شبکه شهر بندرعباس گفت: تغییرات جزئی در رنگ آب آشامیدنی شبکه شهر بندرعباس که معمولا در اواسط و اواخر فصل تابستان ایجاد می شود، مربوط به افت سطح آب ذخیره شده در پشت سد میناب است.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز علیرغم بارندگی قابل توجه سال گذشته، به دلیل افزایش طبیعی مصرف آب در فصل گرم تابستان، تامین آب مصرفی شهر بندرعباس هم اکنون از قسمت لایه میانی آب ذخیره شده و از طریق دریچه دوم سد استقلال میناب صورت می گیرد که این امر موجب بروز مشکلاتی در فرایند تصفیه آب شده است.

خادمی اظهارداشت: با اقداماتی که به صورت فوری و با مشارکت و همکاری شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان هرمزگان در این خصوص صورت پذیرفت، مشکل موجود طی فرایند تصفیه آب، به طور کلی از میان رفته و هم اکنون آب تصفیه شده به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای تعیین شده در شبکه آب شهر جاری است.

به گفته وی، اطمینان می دهیم به دلیل کنترل و مراقبتهای دقیقی که در این خصوص صورت می گیرد، تغییرات بسیار جزئی در افزایش رنگ آب، هیچگونه مشکل بهداشتی در پی نداشته و کیفیت و بهداشت آب مصرفی را به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

وی بیان داشت: مردم استان هرمزگان در رعایت امر صرفه جویی و پرهیز از مصارف غیرضروری آب دقت نمایید چرا که موجبات افزایش بهره مندی عموم شهروندان از آب سالم و بهداشتی را فراهم می آورد.