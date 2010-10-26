افزایش هشت درصدی صادرات محصولات صنعتی در استان مرکزی

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه سال گذشته این میزان صادرات محصولات 260 میلیون دلار بود اظهار داشت: در شش ماهه اول سال 282 میلیون و 115 هزار و 800 دلار محصولات صنعتی و معدنی به خارج از کشور صادر شده است.

وی گفت: این میزان صادارت از 60 واحد صنعتی انجام شده و شامل 50 قلم محصول از جمله مواد غذایی و بهداشتی، فلزی و برقی، شمش آلومینیوم ، دوده صنعتی، سیمان و انواع شیشه جام است.

زاوشی با بیان اینکه صادرات استان مرکزی به کشورهای اروپایی، آسیایی و افریقایی انجام شده است، اظهار داشت: هم اکنون دو هزار و 511 واحد صنعتی بزرگ و کوچک صنعتی در استان مرکزی فعالیت دارد.

