به گزارش خبرنگار مهر، چهل و دومین دوره مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی جهان(اولین مسابقه انتخابی المپیک لندن و رقابتهای جام جهانی توکیو در سال 2011) با حضور 700 ورزشکار زن و مرد از 72 کشور از 28 مهر تا دوم آبان در"روتردام" هلند برگزار شد که ملی‌پوشان کشورمان در جایگاهی بهتر از سی و هشتمی قرار نگرفتند.

تیم ملی ژیمناستیک ایران در این رقابت‌ها با کسب 627/320 امتیاز بعد از کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام و چین تایپه در بین تیم‌های آسیایی حاضر در این دیدارها در مکان هشتم و در مجموع کل مسابقات در بین 42 تیم حاضر در بخش مردان در رده سی وهشتم ایستاد و از کسب سهمیه المپیک 2012 و حضور در تمامی بخش‌های فینال انفرادی بازماند.

این نتیجه درحالی برای ملی‌پوشان ژیمناستیک ایران بدست آمد که پیش از این کمیته ملی المپیک و خود فدراسیون کسب نتیجه ژیمناست‌کاران در این رقابت‌ها را ملاک ارزیابی نهایی برای حضور این تیم در بازیهای آسیایی عنوان کرده بودند.

اما با این شرط تیم ایران در بخش تیمی این مسابقات نتیجه رضایت بخشی را بدست نیاورد و حتی از نظر امتیازی نسبت به بازیهای آسیایی دوحه قطر 9 نمره افت امتیاز هم داشته است و این احتمال وجود دارد که برخلاف پیش بینی‌های محتشمی رئیس این فدراسیون مبنی بر اینکه تیم در مجموع در رده چهارم تا پنجم تیمی گوانگجو قرار می‌گیرد شاهد کسب رتبه‌ای پائین‌تر از هشتمی دوره قبل( بازیهای آسیایی دوحه قطر) توسط تیم ملی ژیمناستیک باشیم.

اما در بخش انفرادی هم نتایج ورزشکاران ما نه تنها ضعیف‌تر از پیش بینی‌های گفته شده بود بلکه امتیازات نسبت به رکوردگیری‌های اردوها و مسابقات انتخابی و بازیهای آسیایی دوحه قطربا افتی بین 7 تا 8 نمره روبرو بود.

هادی خناری‌نژاد با 668/80 امتیاز و ایستادن در رده نود وهشتم جهان بهترین عملکرد را در بین ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های جهانی هلند داشت. محمد رمضان‌پور، امیر اعظمی، احسان خدادادی، یونس ضیغمی و وحید ایزدفر هم با امتیازات پائین‌تر از 80 در رده‌های 116، 129، 186، 245 و 268 ایستادند.

هادی خناری‌نژاد و محمد رمضان‌پور هر دو در بازیهای آسیایی 2006 قطر با امتیازات بالاتر از 82 به فینال مسابقات راه یافتند و برای اولین بار در این رقابت‌ها در جمع 24 نفر حاضر و در بخش قهرمان قهرمانان مسابقه دادند.

با وجود عملکرد ضعیف تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان(روتردام هلند) محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک از عملکرد ملی پوشان اظهار رضایت کرده است. وی معتقد است که کسب مقام سی و هشتم جهان شوخی بردار نیست و این مقام برای ما نسبت به پیشینه مان جایگاه خوبی است.

اما خیرخواه سرمربی تیم ملی ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی دوحه قطر هیچ امیدی به تکرار نتایج دوره قبل بازیها توسط نمایندگان کشورمان ندارد. وی مشکلاتی چون مدیریت فدراسیون در اعزام تیم به بازیهای سطح پائین و کم ارزش، برگزاری مسابقات انتخابی تنها با حضور 7 نفر، استفاده نکردن از پتانسیل کشور، بهره نبردن از نظرات کارشناسان و مربیان ژیمناستیک ایران و از همه مهمتر بزرگ‌نمایی بیش از حد رئیس فدراسیون در اعلام نتایج و مسابقات برون مرزی باعث تضعیف و سقوط این رشته می‌داند.

دراین بین جعفر درویش‌زاده ناظر کمیته ملی المپیک هم بخشی از مشکلات فعلی این فدراسیون را به بزرگ نمایی‌های مسئولین آن نسبت داده به طوریکه برخی این روزها تصور می‌کنند ژیمناستیک ایران جزء قهرمانان آسیا و جهان محسوب می‌شود در حالیکه ما فاصله زیادی تا قهرمانان دنیا داریم.

وی در این باره می‌گوید:" نظرات مدیران این فدراسیون غیر کارشناسانه بوده و در آنها بزرگ نمایی شده است. من گزارشی را از عملکرد تیم در این رقابت‌ها به کمیته ملی المپیک داده‌ام تا آنها بتوانند ارزیابی خود را روی این رشته انجام دهند.

درویش‌زاده معتقد است که اعزام تیم ژیمناستیک ایران در این شرایط به بازیهای آسیایی گوانگجو قابلیت‌های این رشته را زیر سوال می‌برد. پیش از این رقابت‌ها افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک از وضعیت فعلی این رشته و نتایج آنها در مسابقات بین‌المللی جمهوری چک انتقاد کرده بود.

با این شرایط که رئیس فدراسیون ژیمناستیک هم از مصدومیت دو یار اصلی تیم ملی (هادی خناری نژاد و محمدرمضان پور) خبر داده است و ناظر کمیته ملی المپیک هم از نتایج ملی‌پوشان در مسابقات قهرمانی جهان هلند رضایت ندارد، باید دید آیا کمیته ملی المپیک در روزهای باقیمانده تا گوانگجو نسبت به اعزام این تیم تجدید نظر می‌کند یا اینکه شاهد حضور ملی‌پوشان ژیمناستیک برای کسب تجربه‌ای دیگر در المپیک آسیایی خواهیم بود!

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود و ژیمناستیک نیز یکی از رشته هایی است که در فهرست اعزامی کاروان ورزشی ایران قرار گرفته است.