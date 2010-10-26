دولت 70 درصد اعتبار ساخت آزاد راه بندرعباس ـ سیرجان را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالرضا ناطق صبح شنبه در جمع تعدادی از مدیران کنسرسیوم جهاد نصر که در معاونت برنامه ریزی استانداری برگزار شد، گفت: تعریض محور بندرعباس - سیرجان به آزاد راه که طرح آن آماده و دولت حاضر است 70 درصد از اعتبار مورد نیاز برای ساخت آن را پرداخت کند، می تواند برای شرکتهای سرمایه گذاری یک فرصت طلایی محسوب شود.

ناطق در همین راستا یادآور شد: به دنبال سرمایه‌گذارانی هستیم که بتوانند 30 درصد باقیمانده را به عهده بگیرند و این طرح را نیز اجرا ‌کنیم.

به گفته معاون استاندار هرمزگان، وزارت راه نیز آمادگی این را دارد که با شرکت متقاضی قرار داد امضا کند.

وی در ادامه افزود: امیدواریم هر پروژه‌ای که در هرمزگان آغاز می‌شود در مرحله نخست سود آن عاید مردم و سپس شرکتها و دولت نیز به پویایی هر چه بیشتر برسند.

وی با بیان اینکه هرمزگان در شرایط فعلی بیشترین زمینه را برای سرمایه‌گذاری دارد، اظهارداشت: به دلیل شرایط ویژه استان هرمزگان از نظر اقتصادی در امر ایجاد زیرساختها ظرفیتهای مناسب و متعددی برای سرمایه‌گذاران شرکتهای بخش خصوصی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به محدودیتهای اعتبارات دولتی و با اشاره به اصل 44 قانون اساسی افزود: در بخشهایی همانند تامین آب شیرین از دریا و آب شیرین‌کنها هر قدر که سرمایه‌گذاریها صورت گیرد، باز هم به دلیل نیاز به آب در آینده جای کار برای شرکتهای خصوصی در این زمینه وجود دارد.

معاون استاندار هرمزگان در ادامه تشرح ظرفیتهای هرمزگان به وجود صنایع سنگین و انرژی ‌بر در غرب و شرق استان هرمزگان و در بندرعباس اشاره و تصریح کرد: در زمینه تامین انرژی این گونه بخشها نیز به ویژه در امر تولید برق، استان هرمزگان از ظرفیتهای مطلوبی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است.

ناطق در همین راستا اضافه کرد: ایجاد و تاسیس کارخانه‌ها و صنایع سنگین انرژی ‌بر نیز با توجه به تعریف چند‌ نقطه اقتصادی صنعتی منحصر به فرد در هرمزگان فوق‌العاده مناسب است و بازده اقتصادی مناسبی خواهد داشت.

در ادامه این نشست مدیران کنسرسیوم نصر ضمن معرفی این شرکت و توانائی‌های آن در راستای به عهده‌گیری طرحهای بخش آب و فاضلاب و حمل و نقل استان هرمزگان اعلام آمادگی کردند.

کنسرسیوم نصر متشکل از چند شرکت است و این شرکت یکی از 15 کنسرسیوم شرکت کننده در مناقصه پل خلیج فارس است که قشم را به سرزمین اصلی متصل می‌کند.