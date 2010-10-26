به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام ابوالقاسم حسینی شامگاه دوشنبه در گردهمایی ائمه جماعت مساجد استان قم که در سالن همایش اداره کل سازمان تبلیغات استان قم بر گزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این گردهمایی ائمه جماعت مساجد استان در گارگاههایی با نرم افزارهای اسلامی آشنا خواهند شد.
مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات استان قم اضافه کرد: در راستای غنی سازی مباحث فرهنگی مساجد به ائمه جماعاتی که دارای گواهینامه آموزش کامپیوتر باشند یک دستگاه رایانه داده خواهد شد تا بتوانند فعالیتهای فرهنگی مساجد را بهتر مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در 434 مسجد استان نماز جماعت صبح اقامه میشود، افزود: این مساجد عمدتا در خیابانهای اصلی و همچنین ورودیهای شهر قرار دارند که تردد مسافران و همچنین نمازگزاران زیاد است.
حسینی عنوان کرد: امیدواریم در آیندهای نزدیک نماز جماعت صبح در همه مساجد استان برگزار شود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات استان قم گفت: در راستای غنی سازی مباحث فرهنگی مساجد کارگاه آشنایی با نرم افزارهای اسلامی برای ائمه جماعت استان قم برگزار شد.
