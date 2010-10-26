پرداختن به مباحث قرآنی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه دوشنبه در همایش تبیین ضرورت دروس معارف قرآنی که در سالن همایش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره) برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: پرداختن به مباحث قرآنی باید در اولویت قرار گیرد و تفسیر و مباحث موضوعی قرآن کریم مزایایی دارد که در صورت القای شبهات می‌توان مطالب را در آن موضوع خاص به راحتی در اختیار داشت و ارائه کرد.



وی ادامه داد: امروز با در اختیار بودن انواع رایانه و نرم افزارها کار در زمینه تفسیر، فعالیت در این قسمت بسیار آسان شده است که در گذشته اینگونه نبوده است که در این خصوص شهید بهشتی می‌فرمود: وقتی می‌خواهم یک سخنرانی انجام دهم تمام قرآن را مرور می‌کنم تا مطلب مرتبط با آن موضوع را پیدا کنم که امروز این کار درکوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره) با بیان اینکه در دوران طلبگی خود همواره به دنبال ابداع روش جدید و شیوه‌های نو در زمینه‌های مختلف بودم گفت: بهترین چیزی که برای یک طلبه سراغ دارم معارف قرآن است که می‌تواند هم برای دین خود او و هم مردم موثر واقع شود.



مصباح یزدی در ادامه با تجلیل از شخصیت علمی آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: ایشان عمر خود را صرف تفسیر قرآن کریم کرده‌اند و کاری که باید گروهی از علما در حوزه علمیه انجام دهند ایشان به تنهایی این بار را به دوش می‌کشند که امیدواریم خداوند به ما توفیق استفاده و بهره‌مندی از آن را بدهد.



عضو جامعه مدرسین حوزه خاطرنشان کرد: اگر به مباحث قرآنی توجه بیشتری شود برای کسانی که روایات را چندان قبول ندارند دلنشین‌تر خواهد بود و باعث نزدیکی نیز خواهد شد.



وی با بیان اینکه قرآن کتابی ارزشمند و مقدس است که هرشخص به هر اندازه آن را مطالعه کند، مفید خواهد بود افزود: در طول سال‌های تدریس خود در مدرسه حقانی به این نتیجه رسیدم که تفسیر قرآن به صورت ترتیبی نمی‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد و چندان مفید نخواهد بود و نمی‌تواند پاسخگوی شبهات باشد.



عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: با مشورت شهید بهشتی به تدوین موضوعی و دسته‌بندی قرآن پرداختیم که به این نتیجه رسیدیم اگر بجای این که متن قرآن محور قرار گیرد مطالب قرآن بر اساس موضوع، محور مباحث باشد بهتر می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.



مصباح یزدی عنوان کرد: در این روش موضوعات نگارشی مختلف و مباحث از خداوند، وجود خداوند، افعال خداوند شروع شده و تا مسائل اخلاقی، حقوقی، سیاسی ادامه می‌یابد.