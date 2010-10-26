کتابخانه مرکزی لرستان سال 90 به بهره برداری می رسد

رضا دریکوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از این تعداد کتابخانه دو باب شامل کتابخانه مرکزی لرستان با زیربنای هفت هزار و 100 متر مربع و یک کتابخانه شهری با زیربنای 500 متر مربع در خرم‌آباد افتتاح می‌شوند.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این کتابخانه از سال 80 آغاز شده ابراز امیدواری کرد که کتابخانه مرکزی لرستان در سال 1390 به پایان برسد.

وی ادامه داد: همچنین کتابخانه‌های درجه 2 الشتر و پلدختر، شهید باهنر بروجرد و کتابخانه‌های درجه یک شهرهای الیگودرز، ازنا و دورود که در حال ساخت هستند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

نیاز 15 میلیارد ریالی برای تکمیل کتابخانه های لرستان

مدیر کل کتابخانه های استان لرستان با بیان اینکه ساخت کتابخانه‌های درجه دو الشتر و پلدختر به مرحله اسکلت‌بندی رسیده است، تصریح کرد: در سال جاری سه میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار استانی به تکمیل این دو کتابخانه اختصاص می‌یابد.

دریکوند با اشاره به کمبود اعتبار برخی پروژه های کتابخانه ای استان ابراز امیدواری کرد که از محل اعتبارات خاص فرهنگی استان 15 میلیارد ریال به طرح‌های این اداره کل اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اختصاص این مبلغ، پنج میلیارد ریال برای تسریع در ساخت کتابخانه مرکزی لرستان در خرم آباد و سه میلیارد و 200 میلیون ریال نیز برای تکمیل کتابخانه الیگودرز هزینه خواهد شد.

10 کتابخانه مشارکتی در لرستان به بهره برداری می رسد

مدیر کل کتابخانه های استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از افتتاح 10 کتابخانه مشارکتی جدید در لرستان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: اعتبار عمرانی کتابخانه‌های لرستان امسال با رشد 74 درصدی نسبت به سال گذشته از 14 میلیارد ریال به 24 میلیارد ریال رسید.

دریکوند ادامه داد: این در حالیست که امسال مبلغ یک میلیارد و 320 میلیون ریال نیز به تجهیز کتابخانه‌های استان اختصاص یافت .

واگذاری دو ساختمان به اداره کل کتابخانه ها

وی به واگذاری دو ساختمان برای راه‌اندازی کتابخانه‌های روستایی جدید در لرستان اشاره کرد و گفت: حق انتفاع ساختمان کتابخانه عمومی شهدا به مساحت و زیربنای 180 متر مربع برای مدت 50 سال توسط دهیاری روستای ایرانشاهی از توابع شهرستان نورآباد به این اداره کل واگذار شد.‌

مدیر کل کتابخانه های استان لرستان افزود: همچنین ساختمان کتابخانه عمومی شهید جوزی فرد نیز به مساحت 150 متر مربع و زیر بنای 100 متر مربع برای مدت 10سال توسط دهیاری روستای خیردرار از توابع بخش رومشکان کوهدشت در اختیار این اداره کل قرار گرفت.

راه اندازی سامانه پیام کوتاه کتابخانه های لرستان

دریکوند همچنین از راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان خبر داد و یادآور شد: این اداره کل برای ارتباط با اعضای کتابخانه و اطلاع رسانی جامع‌، برگزاری مسابقه اینترنتی، نظرسنجی و دریافت پیشنهادات سامانه پیام کوتاه راه اندازی کرد.

وی خاطر نشان کرد: سرور پیام کوتاه به طور شبانه‌روزی در دسترس است و امکان دریافت پیام کوتاه به طور دائم وجود دارد.

پیشنهاد ایجاد 30 کتابخانه برای سفر سوم هیئت دولت

مدیر کل کتابخانه های استان لرستان همچنین به در پیش بودن سفر دور سوم هیئت دولت و رویکرد فرهنگی این سفر اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم در سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان ساخت 30 کتابخانه استاندارد و دو کتابخانه دیجیتال در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد به تصویب برشد.

مصوبه سفر دوم هیئت دولت در بخش کتابخانه ها هنوز اجرایی نشده است

دریکوند به برخی مصوبات سفر دوم رئیس جمهوری به لرستان اشاره کرد و یادآور شد: در سفر دوم هیئت دولت به لرستان اختصاص یک میلیارد و 350 میلیون ریال اعتبار به تجهیز کتابخانه‌های در دست ساخت خرم‌آباد و بروجرد به تصویب رسید که هنوز اجرایی نشده است.