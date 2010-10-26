زنگ خطر سونامی به صدا درآمد / صدور حکم اعدام برای 112 کارگر فیلیپینی

مالزی

یک کشتی مالزیایی گرفتار در طوفان توسط نیروی دریایی میانمار نجات یافت

وزارت آموزش مالزی 360 آموزگار زبان انگلیسی از خارج استخدام می کند

درخواست پارلمان مالزی از دولت برای حفاظت بیشتر از ماهیگیران مرزی

حضور 13 شرکت بزرگ مالزیایی در نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک در آلمان

ارسال کمک های بشر دوستانه مالزی به افغانستان در زمینه های پزشکی

اندونزی

زنگ خطر سونامی در اندونزی به صدا درآمد

زلزله 6.2 ریشتری منطقه "منتاوای" را لرزاند، پس لرزه ها همچنان ادامه دارد

امضای توافقنامه همکاری میان چین و اندونزی به ارزش 50 میلیارد دلار در زمینه تاسیسات زیربنایی

افزایش صادرات متانول اندونزی به چین

برگزاری دوره آموزشی استفاده صحیح از اینترنت توسط وزارت ارتباطات اندونزی

آغاز تخلیه شهروندان شهرهای دامنه کوه "مراپی" به دلیل احتمال فوران آتش فشان

تایلند

بانکوک خود را برای طغیان رودخانه آماده می کند

56 نفر، آخرین شمار کشته شدگان سیل در تایلند

فیلیپین

پلیس از کشته شدن 39 نفر در درگیری های انتخاباتی خبر داد

لغو برگزاری انتخابات در یک هزار و 732 مرکز از 42 هزار و 25 مرکز به دلیل بالا گرفتن خشونت میان طرفداران

تمامی مدارس فیلیپین امروز تعطیل شد

وزارت خارجه فیلیپین از صدور حکم اعدام برای 112 تبعه کارگر به جرم حمل مواد مخدر در کشورهای خارجی بویژه چین خبر داد

سنگاپور

رئیس جمهور چین خواستار همکاری بیشتر اقتصادی میان چین و سنگاپور شد

صرفه جویی 6 میلیون دلاری شرکتهای سنگاپوری از طریق کاهش ضایعات بسته بندی

افزایش 13 درصدی آمار متخصصین رشته های پزشکی و بهبود در زمینه خدمات پزشکی در سه ماه اول سال جاری

پیش بینی وضعیت بهتر هوا در سه روز آینده

آغاز فروش یک هزار و 322 واحد تازه ساز مسکونی در سنگاپور