آرامش نسبی قیمتها در بازار / خیز آرام قیمت برنج

به گزارش خبرنگار مهر، با واریز یارانه‌های نقدی به حساب مردم در برخی استانهای کشور و وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر واریز یارانه نقدی به حساب تمامی استانها در روزهای ابتدایی آبان ماه، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وارد مرحله جدیدی شده است.

اگرچه در کنار این واریز نقدی افزایش قیمت برق و تک نرخی شدن بنزین نیز از سوی برخی مسئولان اعلام شد اما انتظار می رفت بازار در گام اول واکنشهایی را نسبت به انتشار این اخبار از خود نشان دهد اما چنین نشد و قیمت بسیاری از کالاها نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشت و حتی در مورد گوشت قرمز هم که در چند ماه اخیر همواره افزایش قیمت را تجربه می کرد، روند کاهشی در پیش گرفت.

گزارش میدانی مهر از سطح بازار نشانگر آن است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در آرامش نسبی به سر می برد و تنها برنج آن هم به دلیل نزدیک شدن به پایان فصل برداشت خیز آرامی را به سمت افزایش قیمت برداشته است. در حالی که مسئولان اعلام کرده اند با اتمام فصل برداشت کالابرگ برنج آن هم از نوع ایرانی اعلام و نیاز مردم تا حدودی تامین خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی تولید کنندگان و فروشگاه‌های زنجیره ای نیز تخفیفهای بسیاری را برای مردم قائل شده اند که همین امر سبب شده است تا سطح عمومی قیمتها در این مراکز خرید پایین تر از سطح انتظار باشد.

بر اساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم گوشت خورشی گوساله 11 هزار و 270 تومان، مخلوط گوساله 11 و 500 تومان، راسته 13 هزار و 570 تومان، ماهیچه 12 هزار و 335 تومان، ران 12 هزار و 400 تومان، قلوه گاه 8 هزار و 525 تومان و چرخ کرده 9هزار و 980 تومان در بازار عرضه می شود. ضمن اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت سردست نیز 7 هزار و 230 تومان است.

بر اساس این گزارش قیمت روغن یک کیلو و 350 گرمی 3 هزار و 170 تومان، روغن 810 گرمی یک هزار و 960 تومان و روغن 5 کیلوگرمی 10 هزار و 890 تومان است. قیمت کره 100 گرمی 350 تومان و پنیر 300 گرمی یک هزار و 60 تومان است.

قیمت قند 700 گرمی یک هزار و 290 تومان و چای خارجی در بسته های 500 گرمی نیز یک هزار و 827 تومان است. ضمن اینکه چای ایرانی در بسته های 500 گرمی نیز 4 هزار و 140 تومان عرضه می شود.

مروری بر قیمت حبوبات در بازار نیز نشانگر آرامش نسبی در قیمت است به نحوی که قیمت هر بسته 800 گرمی عدس یک هزار و 830 تومان، لوبیای قرمز 2 هزار و 860 تومان و لپه یک هزار و 620 تومان است.

در این میان، اگرچه قیمت برنج افزایش چشم گیری نداشته است اما نشان می دهد که در هفته گذشته و با نزدیک شدن به پایان فصل برداشت محصول قیمت رو به افزایش است که بر این اساس، دولت اعلام کرده است به زودی کالابرگ برنج اعلام خواهد کرد، ضمن اینکه قیمت روغن نیز با ارائه کالابرگ در هفته گذشته به سمت ثبات در حال حرکت است.

بررسی ها در بازار نشانگر آن است که قیمت هر کیسه 5 کیلوگرمی برنج طارم 15 هزار و 277 تومان، طارم آستانه 5 کیلوگرمی 16 هزار و 80 تومان، دم سیاه 10 کیلوگرمی 27 هزار و 455 تومان و هاشمی 10 کیلوگرمی 27 هزار و 450 تومان است. در این میان قیمت ماکارانی در بسته های 500 گرمی فرمی بین 520 تا 555 تومان گزارش می شود.