ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون ارشد ‌سال 1390 به دو روش امکانپذیر است، گفت: در روش اول متقاضی ثبت نام باید با مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org دفترچه راهنمای ثبت‌نام را به همراه اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام دریافت کند.

معاون سازمان سنجش افزود: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش بصورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 105هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.



وی با اشاره به روش دوم ثبت نام در آزمون گفت: در این روش داوطلب با مراجعه به باجه‌های پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ 105 هزار ریال و دریافت یک جلد دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون که برای توزیع آن 7 هزار ریال توسط پست از داوطلب دریافت می‌ شود، اقدام کنند.

خدایی گفت: داوطلبان لازم است پس‌ از مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ راهنما چنانچه‌ واجد شرایط شرکت‌ درآزمون‌ باشند مدارک لازم را تهیه و نسبت به تکمیل پیش‌نویس تقاضانامه اقدام کنند.

وی اظهار داشت: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390 تنها از طریق ثبت‌نام الکترونیکی (اینترنتی) انجام می شود لذا داوطلبان باید برای ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که علاوه بر رشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ یکی‌ از 67 کدرشته‌ امتحانی‌ دیگر به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم هستند ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در مربع بند مربوط در تقاضانامه درج ‌کنند.

وی افزود: این دسته از داوطلبان ‌باید برای رشته امتحانی‌ دوم یک‌ کارت اعتباری دیگر دارای رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ 105 هزار ریال علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند. لازم به ذکر است در صورت خرید کارت اعتباری برای آزمون دوم (شناور)، 7 هزار ریال دیگر نیز بابت هزینه‌ توزیع، توسط پست دریافت خواهد شد.



خدایی گفت: داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کدرشته‌های امتحانی اصلی و شناور هستند و علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ 34 هزار ریال دیگر نیز از طریق روش اول و یا دوم، برای اعلام علاقمندی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: هزینه توزیع کارت اعتباری علاقمندی نیز مبلغ 3 هزار ریال است که توسط پست دریافت خواهد شد.