146 بیمارستان در کشور در حال ساخت است

صفر علیزاده که به همراه وزیر مسکن و شهرسازی به استان قزوین سفر کرده بود در حاشیه بازدید از طرح های در حالا ساخت مسکن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: بر اساس برنامه پیش بینی شده تا پایان دولت دهم 127 بیمارستان با ظرفیت 13 هزارو 500 تخت در سراسر کشور به بهره برداری می رسد که با این کار گام مهمی برای تامین سلامت مردم برداشته می شود.

وی به ساخت 146 بیمارستان در کشور اشاره کرد و یادآور شد: با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی امسال تعداد 49 بیمارستان با ظرفیت دو هزار و 800 تخت پس از تحویل به وزارت بهداشت آماده بهره برداری خواهد شد.

علیزاده در خصوص مراکز درمانی آماده افتتاح هم گفت: سه بیمارستان در استانهای قزوین، سمنان و شهر دامغان که از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در حال احداث است هم امسال افتتاح می شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: بیمارستان فوق تخصصی 100 تختخوابی کرمانشاه، 96 تختخوابی سنقر و 200 تختخوابی هندیجان از دیگر مراکز درمانی است که در ماههای آینده آماده افتتاح و بهره برداری خواهد شد.