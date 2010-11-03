علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: این مجتمع امکانات منحصر به فردی مانند پیست مسابقات ویلچررانی بر روی پشت بام خود دارد و از پیشرفته ترین امکانات روز دنیا برخوردار است. مجتمع ورزشی معلولان به عنوان مرکزی نمونه و عادی سازی شده همزمان با روز جهانی معلولان با حضور شهردار تهران در منطقه 20 افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: اتاق فکر معلولان مصر است تا با موافقت شهرداری تهران افراد به کار گرفته در این مجموعه از معلولان باشند و به صورت هیئت امنایی اداره شود.

مدیر عامل انجمن معلولان ادامه داد: این مجتمع معلولان دارای باشگاه بدن سازی، استخر شنا، اتاق فکر، کتابخانه، استراحتگاه و خوابگاه مجهز برای معلولان شهرستانی و میهمانان خارجی، فضای سبز و محیطی کاملا مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت است.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد اتاق فکر معلولان حتی بر روی ظروف استفاده شده در این مجتمع خط بریل وجود دارد به طوری که مثلا ظرف نمک برای نابینا قابل شناسایی باشد.

وی با بیان اینکه ایرادات در حال ساخت این مجتمع به پیشنهاد انجمن معلولان و دستور معاون فرهنگی اجتماعی شهردار در حال رفع است گفت: امیدواریم در روز جهانی معلولان شاهد افتتاح این مجتمع باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به وسعت این مجتمع به صورت همزمان در هر ساعت 500 معلول می توانند از امکانات آن استفاده کنند.

