وسایل کمک آموزشی باید متناسب تغییرات کتابهای درسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی سمرقندی صبح سه شنبه در جریان بازدید مدیران آموزش و پرورش آذربایجان غربی از شرکت صنایع آموزشی کشور راهکار تسهیل در امر آموزش برای دانش آموزان را جذاب کردن وسایل آموزشی و کمک آموزشی عنوان کرد و افزود: طراحی و توسعه تجهیزات متناسب با تغییرات محتوای کتابهای درسی می تواند در انتقال بهتر مطالب توسط معلمان و تفهیم عمیق آن به روش علمی و کاربردی موثر باشد.

وی در خصوص فضا و تجهیزات آموزشی موجود در مدارس اظهار داشت: در زمینه فضا و تجهیزات در مدارس و کلاسهای درس، کیفیت، رنگ و نوآوری در میزان یادگیری و یاددهی دانش آموزان و معلمان موثر بوده که ضروری است در این زمینه مطالعه اساسی انجام شود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، هم مرز بودن استان با کشورهای ترکیه، آذربایجان، عراق و ارمنستان را فرصت مناسبی برای تبادل فرهنگی دانست و آمادگی آموزش و پرورش استان جهت انجام مقدمات امضا تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت صنایع آموزشی کشور با مسئولان این کشورها جهت عرضه محصولات این شرکت اعلام کرد.

رادمهر مدیر عامل صنایع آموزشی کشور نیز در این بازدید ضمن تشریح تاریخچه، اهداف و رسالت آموزشی این شرکت، گفت: شرکت صنایع آموزشی با ایجاد سه واحد تحقیق و توسعه، تضمین کیفیت و آموزش در کنار سایر فعالیتهای اجرایی توانسته طی سالهای اخیر با متمایز کردن محصولات خود نسبت به سایر شرکهای موازی، گامهای اساسی در امر تولید، فروش و خدمات پس از فروش به جامعه ارائه دهد.

در ادامه مدیران آموزش و پرورش آذربایجان غربی با هدف آشنایی با تولیدات، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی شرکت صنایع آموزشی کشوری از بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند.