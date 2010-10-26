تمرکز هابرماس بررسی معضلات مدرنیته در جوامع مدرن است

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً متیو اسپکتر در قالب کتابی با عنوان "هابرماس: زندگی‌نامه فکری" به بررسی آرای فلسفی و سیاسی هابرماس پرداخته است. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده و نویسنده در آن به بررسی آرای هابرماس فیلسوف آلمانی در چهار دهه اخیر می‌پردازد.

نظریه کنش ارتباطی، عرصه عمومی و مدرنیته از جمله موضوعاتی هستند که هابرماس در آن صاحبنظر است. هابرماس مدرنیته را پروژه‌ای ناتمام می‌داند. هابرماس معتقد است در عرصه عمومی گفتگو شکل می‌گیرد. در این عرصه قدرت استدلال برتر است که اصالت دارد و گفتگو فارغ از شرایط سیاسی و قدرت سیاسی انجام می‌شود.

این کتاب به تأثیر آرای هابرماس بر جامعه آلمان می‌پردازد. این تأثیر در جهت‌گیری مجدد اندیشه و فرهنگ سیاسی آلمان به سوی پیشرفت در مدل لیبرال دموکراسی قابل توجه است.

نویسنده در این اثر به بررسی زندگی فکری این فیلسوف معاصر می‌پردازد و رابطه میان تفکر و فرهنگ زیسته او را مورد توجه قرار می‌دهد.

انتشار این کتاب و وجود کتابهای زیاد درباره آرای هابرماس باعث شد تا ضرورت نگارش این کتاب را از دکتر متیو اسپکتر استاد دانشگاه مرکزی کنکتیکات جویا شویم که در ادامه از نظر می‌گذرد.

متیو اسپکتر در مورد موضوع و محور اصلی کتاب به خبرنگار مهر، گفت: این کتاب در وهله اول به بررسی چگونگی شکل گیری مفاهیمی چون دموکراسی و فرهنگ سیاسی لیبرالیسم در آلمان می‌پردازد.

وی تصریح کرد: در واقع تمرکز کتاب بررسی فرهنگ سیاسی در غرب کشور آلمان است. در واقع بررسی علمی و دقیق چگونگی شکل گیری فرهنگ سیاسی آلمان و نقش هابرماس در دهه‌های اخیر بر این فرهنگ مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این تأثیر در جغرافیایی زمانی بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از زمانی که آلمان به ورطه نازیسم سقوط کرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هابرماس یکی از اندیشمندانی است که معضل مدرنیسم را در میان جوامع مدرن مورد شناسایی قرار داده است. علاوه بر این او به بررسی عارضه مدرنیته بر سیاست بین المللی نیز پرداخته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هابرماس همچنین به بررسی مشکلات و مسائلی که کشورهای غیر غربی با آن مواجه هستند پرداخته که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.