شماره 97 ماهنامه فیلمنگار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سینمای ایران این شماره می‌خوانیم، اخباری درباره فعالیت‌های رهبر قنبری، حسین مهکام، شعله شریعتی، معرفی فیلم‌های "خانه پدری" و "روز رستاخیز"، گزارشی از نشست مطبواتی رئیس کانون فیلمنامه نویسان، مطالبی درباره فیلم‌های پرده "ملک سلیمان"، "باد در علفزار می‌پیچد"، "زخم شانه حوا"، "از ما بهترون" و...

گزارشی از بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان، نگاهی به روایت در فیلمنامه "باد در علفزار می‌پیچد"، گفتگو با خسرو معصومی، درباره فیلمنامه "فاصله"، "از ما بهترون" بررسی فیلمنامه "شکلات داغ" و نگاهی به فیلمنامه "ملک سلیمان"، گفتگو با شهریار بحرانی از دیگر مطالب این شماره مجله فیلمنگار است.

در ادامه این شماره در بخش سینمای جهان، معرفی فیلم‌های چون، "127 ساعت"، " درخت زندگی"، "هرگز رهایم مکن"، "مشت زن"، مطالبی درباره فیلم‌های "سالت"، " پسر هیج کجایی"، "پسرم، پسرم تو چه کار کردی؟"، "مدفون"، "مادر" و...، گفتگو با جون هو بانگ، بررسی فیلمنامه "مادر"، گفتگو با آنتوان فوکوا و بررسی رابطه پل شریدر و مارتین اسکورسیزی در فیلم "راننده تاکسی" به چاپ رسیده است.

با پل شریدر درباره "راننده تاکسی"، نگاهی به فیلمنامه این فیلم، پرونده ای درباره اریک راث، فیلمنامه "لوک خوش دست"، شباهت ها و تفاوت‌های دو شخصیت لوک خوش شانس و رندال مک مورفی و... از مطالب پایانی شماره 97 ماهنامه فیلمنگار است.