دانشمندان کریستف کلمب را تبرئه کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر، به مدت قرنها کریستف کلمب نه تنها به عنوان کاشف آمریکا بلکه همچنین به عنوان وارد کننده بیماری آبله (سیفیلیس) به اروپا نیز شناخته می شد.

اکنون نتایج تحقیقات بی سابقه ای که محققان موزه لندن بر روی جمجمه و اسکلتها انجام دادند نشان می دهد که کاشف آمریکا می تواند از گناه وارد کردن آبله به اروپا تبرئه شود.

این بررسیها نشان می دهد بیماری آبله که زمانی بسیار مهلک بوده دو قرن پیش از آنکه کلمب در سال 1492 سفر خود را آغاز کند در اروپا وجود داشته داشته است.

آسیب شناسان و باستان شناسان بر روی بقایای حداقل 7 نفر که در گورستانی که امروز در منطقه "اسپتافیلدز" لندن واقع شده است کشف کردند که بی هیچ تردیدی این افراد از بیماری آبله رنج می برده اند و این بیماری علت مرگ آنها بوده است.

جمجمه فردی که بین سالهای 1200 تا 1250 در اثر ابتلا به آبله مرده است

براساس گزارش تایمز، این محققان با انجام آزمایشات رادیوکربنی بر روی این استخوانها با دقت 95 درصد تخمین زدند که این اسکلتها مربوط به دوره زمانی از سال 1200 تا 1250 میلادی و حداکثر از 1250 تا 1400 میلادی بوده است. این زمان بسیار قبلتر از زمانی است که کلمپ سفر خود را به آمریکا آغاز کند.

همچنین اشیاء و سکه هایی که همراه با این اجساد دفن شده بودند نتایج به دست آمده از بررسیهای رادیوکربنی را تائید می کنند.

برایان کانل، اسکلت شناس موزه لندن در این خصوص توضیح داد: "احتمال دارد که اولین موج شیوع همه گیر آبله پس از بازگشت کلمب و در حدود سال 1500 باشد. در آن زمان مردم به دنبال کسی می گشتند که تقصیر شیوع این بیماری را به گردن وی اندازند. این درحالی است که در آن زمان انگلیسیها به سیفیلیس آبله فرانسوی و هلندیها به آن آبله اسپانیایی می گفتند به طوری که هر کس دیگری را مسئول شیوع بیماری می دانست."

وی افزود: "سالها بعد، ساکنان تائیتی این بیماری را آبله انگلیسی نامیدند. هر چند این کشف جدید نام مسئول واقعی شیوع این بیماری را نشان نمی دهد اما پیشنهاد می کند که برچسب زدن به آبله به عنوان بیماری که در آمریکا متولد شده و کریستف کلمب واردکننده آن به اروپا بوده اشتباه است."