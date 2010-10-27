پرونده نقض حقوق بشر در آمریکا؛ از تبعیض بر اقلیتها تا شکنجه زندانیان

وزارت خارجه آمریکا هر سال گزارشی طولانی را درباره وضعیت حقوق بشر در اکثر کشورهای جهان منتشر می کند که در آن به بهبود وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها و بدتر شدن آن در برخی دیگر کشورها اشاره می کند.

در این باره دو نکته قابل تامل است؛ نکته نخست اینکه نقض حقوق بشر در آمریکا همیشه عمق و وسعت بیشتری نسبت به دیگر کشورها داشته و دیگر اینکه این کشور از مقصر جلوه دادن دیگران در حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی بهره می برد.

گرچه کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا یکبار در هنگام ارائه گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه به وجود نقض حقوق بشر از سوی آمریکا اذعان کرد، اما این اذعان پس از انتقادات شدیدی صورت گرفت که از محافل گوناگون سیاسی و حقوقی بر این کشور وارد می شد.

این کشور در طول چند دهه گذشته بویژه پس از یازده سپتامبر با استقاده از تئوری مبارزه با تروریسم توانسته است رکوردی بی سابقه را در نقض حقوق بشر بویژه در خارج از مرزهای خود باقی بگذارد.

"بهراد نخعی" از فعالان سیاسی در آمریکا در گفتگو با مهر ضمن تائید نقض حقوق بشر در آمریکا در این باره می گوید: حقوق بشر در آمریکا در همه اقشار و از سوی ناقضین گوناگون نقض می شود.

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس نیز دولت آمریکا را به عنوان بزرگترین ناقض حقوق انسان‌ها در جهان معرفی می کند و می گوید: ایالات متحده از موضوع حقوق بشر بهره برداری سیاسی می‌کند.

"مسعود شجره" می گوید: گرفتن ژست قهرمان حقوق بشر توسط دولت آمریکا کاملا مضحک و ریاکارانه است و رسانه های مسئول و سازمان‌های مدافع حقوق بشر باید واقعیات موجود را در این زمینه برای افکار عمومی جهان تبیین کنند. فهرست اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا و نقض حقوق منتقدان و مخالفان واشنگتن در سراسر جهان به قدری طولانی است که نمی توان براحتی آنها را احصاء کرد.





شکنجه و بدرفتاری؛ غرق مصنوعی

عفو بین االملل در گزارشی درسال 2009 درباره نقض حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای آمریکا دیدگاه این کارشناسان را تائید می کند.



این نهاد بین المللی درگزارش خود با اشاره به شکنجه زندانیان در زندان های آمریکا در خارج از خاک این کشور می نویسد: آمریکا همچنان به رفتارهای خشن، غیر انسانی و دون شان انسان ها با بازداشتی ها ادامه می دهد.







در این گزارش آمده است: در نشست بررسی سنا در 5 فوریه "مایکل هایدن" مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) از پیچیده تر شدن تکنیک های بازجویی سخن به میان می آورد و علنا از تکنیک "غرق مصنوعی" به عنوان یکی از تکنیک های جدید پرده بر می دارد.



نقض حقوق درون سرزمینی

گرچه نقض حقوق بشر در فراسوی مرزهای آمریکا بسیار برجسته است، اما این کشور در داخل خاک خود هم از این اقدام ابایی ندارد.



دیدبان حقوق بشر در بخش دیگری از این گزارش از رفتار پلیس های آمریکا با سیاه پوستان انتقاد کرده و به نمونه هایی از این بدرفتاری در ایالت های آمریکا از جمله شیکاگو اشاره می کند.



عدم اجازه به زندانیان ملیت های خارجی برای دیدار با خانواده هایشان از دیگر اتهاماتی است که سازمان حقوق بشر بر آمریکا وارد می کند و می نویسد: هزاران زندانی در سلولهایی با امنیت بالا برای مدتی طولانی زندانی شده اند و رفتار با آنها غیر انسانی و خشن است.



سازمان عفو بین الملل می نویسد: "رنه گونزالس" و "ژراردو هرناندز" دو شهروند کوبایی که در آمریکا در زندان بسر می برند همچنان از دیدار با همسرانشان محروم هستند و همسران این دو زندانی روادید برای ورود به این کشور و دیدار با زندانیان دریافت نکرده اند.

اسلحه های شوک برقی





استفاده از اسلحه های شوک برقی از دیگر اتهاماتی است که نهادهای سازمان ملل بر آمریکا وارد کرده اند.



بر اساس گزارش HRW در یک نمونه دراین باره 59 نفر بر اثر استفاده از شوک های الکتریکی کشته شدند و تعداد فوت شدگان بر اثر این روند از سال 2001 تاکنون به 346 نفر رسیده است.



تبعیض شیوه دیگر برای نقض حقوق بشر

اعمال تبعیض در جامعه آمریکا از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور از سوی دیدبان حقوق بشر اعلام شده است.



در گزارشی که در ماه مه سال 2009 در ایالات متحده منتشر شد "کمیته رفع تبعیض سازمان ملل" نگرانی های خود را در این باره از جمله در رابطه با نیروهای انتظامی، و ادامه نابرابری نژادی در سیستم قانون بزهکاری آمریکا اعلام کرد.





در این گزارش این نهاد بین المللی خواستار پایان دادن به حبس ابد کودکان بدون وثیقه که به شیوه ای نامناسب اقلیت های نژادی و قومی را تحت تاثیر قرار داده شده است.

کمیته نگرانی عمیق خود را از اقلیت های قومی و نژادی در آمریکا بویژه سیاه پوستان و لاتین تبارها که گفته می شود در شرایط نامناسبی در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند اعلام کرده است.



فرصتهای شغلی ناکافی، دسترسی ناقص آنها به تجهیزات بهداشتی، مدارس کم تجهیزات، از دیگر نمونه های رفتار تبعیض آمیز علیه رنگین پوستان اعلام شده است.



نابرابری نژادی و جنسی، مرگ و میر بالای کودکان و مادران، خشونت علیه زنان و رنگین پوستان از دیگر موارد و نمونه های نگرانی عنوان شده است.

-----------------

گزارش: حسین امیری