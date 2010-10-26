نکوداشت اصغر محمدی در نگارخانه برگ

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نشست تخصصی هنرهای تجسمی که هر ماه و در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شو‌د به اصغر محمدی، نقاش و مجسمه ساز اختصاص دارد.

همچنین محمد ابراهیم جعفری در مورد وی سخن می‌گوید و در حاشیه مراسم نمایشگاهی از آثار، عکسها و اسناد مربوط به وی برپا می‌شود.

مراسم نکوداشت اصغر محمدی امروز، 4 آبان از ساعت 16 تا 18 در نگارخانه برگ به نشانی انتهای پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان جمالی، عمارت عین الدوله برگزار می‌شود.

محمدی در 18 شهریور 1317 در بروجرد متولد شد. پژوهشهای هنری وی در ابتدا به هنر کلاسیک غرب و مکتبهایی مانند امپرسیونیسم، فوویسم، هنر آبستره و..معطوف شد اما طولی نکشید که اندیشه آموزشی‌اش وی را بسوی کاربرد هنر برای کودکان و نوجوانان سوق داد.پس از تالیف کتاب "هنر در کودکستان" در سال 1342 به برگزاری نمایشگاه‌های متعددی از آثار نقاشی کودکان و نوجوانان اقدام کرد. از سال 1346 فعالیتهای هنری محمدی به سمت مجسمه‌سازی و کار روی گنجینه فرهنگی هنر ایران در مارلیک، املش و لرستان گرایش یافت.وی در سال 1356 برای تحصیل در دوره دکترای تاریخ هنر به دانشگاه سوربن رفت و در سال 1358 پس از بازگشت به ایران کتاب "روش تدریس هنرهای تجسمی" را نگارش کرد. محمدی در 18 اسفند 1363 از دنیا رفت.