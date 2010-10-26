همچنان حامی اسرائیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "پولیتیکو"، "دنیس راس" مشاور ویژه "باراک اوباما" در امور خاورمیانه روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست کمیته امور عمومی ایالات متحده و اسرائیل موسوم به "ایپک" در فلوریدا درباره برنامه هسته ای ایران، اسرائیل و فرآیند سازش خاورمیانه صحبت کرد.

دنیس راس گفت: درحالیکه همچنان از امنیت اسرائیل حمایت خواهیم کرد و با هرگونه تلاش برای بی اعتبار کردن تل آویومبارزه می کنیم، تنها روش درست برای اسرائیل برقراری امنیتی طولانی مدت برای خود از طریق دستیابی به صلح واقعی با کشورهای همسایه خود است.

وی افزود: به نفع واشنگتن و تل آویو است تا واقع بین باشند و به گزارشها درباره عدم پذیرش اسرائیل برای دستیابی به صلح پایدار پایان دهند.

این درحالیست که از زمان پایان یافتن مهلت 10 ماهه توقف شهرک سازی در ماه گذشته صهیونیست ها ساخت دستکم 544 واحد مسکونی را در کرانه باختری آغاز کرده است و "رابرت سری" نماینده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه این اقدام را موجب از بین رفتن تلاشهای غرب برای موفقیت مذاکرات سازش دانسته است.

پافشاری رژیم صهیونیستی بر ساخت و ساز در مناطق فلسطینی بویژه بیت المقدس درحالی صورت می گیرد که تشکیلات خودگردان بارها از ادامه شهرک سازی انتقاد نموده و تهدید به خروج از مذاکرات سازش کرده است.