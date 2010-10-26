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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

عدم هماهنگی میان نهادهای فرهنگی عامل بازدارنده پیشرفت ایران اسلامی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: عدم وجود مدیریت واحد و هماهنگی بین نهادهای فرهنگی یکی از آسیبهایی است که به عنوان یک عامل بازدارنده برای پیشرفت ایران اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن پاک‌آیین شامگاه دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: این عدم هماهنگی در زمینه اقتصاد کشور ملموس‌تر است اما در عرصه سیاست خارجی و حوزه فرهنگ به دلیل حساسیت این حوزه‌ها کمتر خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای بالقوه اصفهان ادامه داد: دومین تفاهمنامه فرهنگی، هنری و گردشگری کشور پس از شهر مشهد مقدس در اصفهان منعقد می‌شود و انتظار می‌رود با امضاء این تفاهم نامه در آینده شاهد تحولات قابل توجهی در زمینه فرهنگ و هنر و نیز ارتباط فرهنگی با دیگر کشور‌ها باشیم و این اتفاقات مورد نظر و حمایت مقام معظم رهبری و دولت است.

پاک آیین افزود: پس از انعقاد تفاهمنامه در استان خراسان رضوی تا کنون گامهای موثری در جهت ارتباطات فرهنگی با سایر کشورها برداشته شد و آثار این موضوع نیز به وضوح قابل رویت است.

وی اظهار داشت: با امضای این تفاهمنامه، شورای نهادهای هماهنگی فرهنگی در استان اصفهان ایجاد خواهد شد که به دنبال این تفاهمنامه سند یک ساله‌ای تنظیم و به موجب آن نوع و میزان فعالیت‌های اصفهان در برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، فستیوال‌ها و میزان مشارکت فرهنگی با سایر استان‌های کشور برای سال آینده مشخص می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطر نشان کرد: با تحقق تفاهمنامه فرهنگی، برنامه‌های همه جانبه‌ای با حضور هنرمندان اصفهانی در خارج از کشور برگزار خواهد شد و هنرمندان نیز می‌توانند از این طریق شورا آثار خود را به نمایش بگذارند و نام خود را در بانک اطلاعاتی هنرمندان ایران برای حضور در برنامه‌های مختلف داخلی و خارجی ثبت کنند.

کد مطلب 1178543

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