عدم هماهنگی میان نهادهای فرهنگی عامل بازدارنده پیشرفت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن پاک‌آیین شامگاه دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: این عدم هماهنگی در زمینه اقتصاد کشور ملموس‌تر است اما در عرصه سیاست خارجی و حوزه فرهنگ به دلیل حساسیت این حوزه‌ها کمتر خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای بالقوه اصفهان ادامه داد: دومین تفاهمنامه فرهنگی، هنری و گردشگری کشور پس از شهر مشهد مقدس در اصفهان منعقد می‌شود و انتظار می‌رود با امضاء این تفاهم نامه در آینده شاهد تحولات قابل توجهی در زمینه فرهنگ و هنر و نیز ارتباط فرهنگی با دیگر کشور‌ها باشیم و این اتفاقات مورد نظر و حمایت مقام معظم رهبری و دولت است.

پاک آیین افزود: پس از انعقاد تفاهمنامه در استان خراسان رضوی تا کنون گامهای موثری در جهت ارتباطات فرهنگی با سایر کشورها برداشته شد و آثار این موضوع نیز به وضوح قابل رویت است.

وی اظهار داشت: با امضای این تفاهمنامه، شورای نهادهای هماهنگی فرهنگی در استان اصفهان ایجاد خواهد شد که به دنبال این تفاهمنامه سند یک ساله‌ای تنظیم و به موجب آن نوع و میزان فعالیت‌های اصفهان در برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، فستیوال‌ها و میزان مشارکت فرهنگی با سایر استان‌های کشور برای سال آینده مشخص می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطر نشان کرد: با تحقق تفاهمنامه فرهنگی، برنامه‌های همه جانبه‌ای با حضور هنرمندان اصفهانی در خارج از کشور برگزار خواهد شد و هنرمندان نیز می‌توانند از این طریق شورا آثار خود را به نمایش بگذارند و نام خود را در بانک اطلاعاتی هنرمندان ایران برای حضور در برنامه‌های مختلف داخلی و خارجی ثبت کنند.