آقاخانی: امیدوارم داعیه حمایت از تئاتر شهرستان از سطح شعار بالاتر رود

آقاخانی که کارگاه آموزشی تئاتر را در شهر بیرجند برگزار کرد و نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" را به عنوان نتیجه و خروجی این کارگاه در بیرجند به صحنه برد درباره وضعیت برگزاری این کارگاه به خبرنگار مهر گفت: حدود 40 روز تمام برنامه‌های مربوط به تئاتر و انواع و اقسام مسائلی که در تهران می‌تواند برای ما درآمدزاد باشند را رها کردیم و به بیرجند رفتیم. 40 روز لاینقطع کلاس را برگزار و تمرین کردیم. عامدانه به دلیل بالا بودن تعداد هنرجوهایم نمایشنامه "رودکی، جادوگر واژگان سبز" را انتخاب کردم تا بتوانم تعداد بیشتری هنرجو را به صورت عملی در دل اثر جای دهم.



وی ادامه داد: بالغ بر 40 بازیگر و 12 عامل اجرایی نمایش با زحمت و مشقت بسیار نمایش را آماده کردند. سالن "علامه فرزان" بیرجند هم که اساسا برای اجرای تئاتر مناسب نبود برای اجرای این نمایش به لحاظ سیستم نوری تجهیز شد. اداره‌ کل ارشاد استان و انجمن نمایش بیرجند نهایت همکاری را کردند اما همکاری آن‌ها که بیشتر محدود به اجازه دادن به ایجاد تغییر بود، از سختی‌های کار نمی‌کاهید. با تمام توش و توان و تجربه و دانش که در چنته داشتیم و با کمک اهالی و علاقمندان به تئاتر کاری را انجام دادیم که در حد یک معجزه بود. "رودکی، جادوگر واژگان سبز" به عنوان تولیدی عظیم در بیرجند با یک گروه 50 نفره برای نخستین بار اجرا شد.



آقاخانی با اشاره به بازتاب گسترده اجرای "رودکی، جادوگر واژگان سبز" در بین مسئولان، هنرجویان و علاقمندان به تئاتر در استان به خصوص شهر بیرجند گفت: نسل‌های مختلف تئاتر بیرجند از هنرجوی نوآغاز تا پیر تئاتر بیرجند در این کار با تمام توان کوشیدند و نتیجه قابل تحقیق است و لازم نیست حتما به عرایض من بسنده شود.



سرپرست گروه تئاتر "پوشه" معتقد است ارزشگذاری بر کار انجام شده در کارگاه آموزشی تئاتر بیرجند و ایجاد علامت سؤال در ارزش آن نشان از نادانی و بیگانگی با کار تئاتر و ساز و کار آن و سختی‌های آن دارد. وی تصریح کرد: اگر داعیه دفاع از تحرکات تئاتر در شهرستان وجود دارد و یک شعار ساده نیست این همه تعلل در پرداخت دستمزد مدرسین جای نقد و گلایه دارد. خاصه اینکه کسی مثل من برای طراحی صحنه و لباس و ساخت موسیقی اثر دو همراه را به اعتبار قراردادی که با انجمن هنرهای نمایشی ایران بسته بودیم با خود به بیرجند بردم.



آقاخانی افزود: تصور من این بود که بخشی از دستمزدم را به این دو مقوله اختصاص خواهم داد غافل از اینکه قرار است عده‌ای در مسیر این فرآیند سنگ‌اندازی کرده و علامت سؤال ایجاد می‌کنند و روند این کار آموزشی را مختل می‌کنند. دوری از خانواده‌، شرایط سخت اقلیمی و دوری از شرایط کاری تهران در زندگی امروزه هزینه‌بر است. با همه این‌ها قراردادهای بسته شده برای برگزاری کارگاه‌ها هم رقم قابل قبولی ندارند. خاصه برای من که چشم چپم به دلیل آلرژی به آب و هوای خاص بیرجند با مشکل مواجه شد و هنوز با گذشت یک ماه از بازگشتم مشغول مداوای آن هستم.



برگزار کننده کارگاه آموزشی تئاتر در شهر بیرجند یادآور شد: مدیران و مسئولان بزرگوار درباره گفته‌های من چه نظری دارند؟ امیدوارم داعیه حمایت از تئاتر شهرستان از سطح شعار فراتر رفته و به عمل و ارزش‌های عملی منجر شود.