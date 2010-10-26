اینجا تمام قطره های اراده و تلاش به اقیانوس عشق می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان اگر چه تمام واقعیت های پیدا و پنهان استان همدان و قشر های فهیم این خطه تاریخی در دفاع مقدس و هشت سال پایمردی و ستیز مردم مسلمان با جنگ افروزان جهانی و رژیم سرسپرده آن در منطقه نیست، اما اقیانوس ژرفی است که بسیاری از ابعاد ناشناخته جبهه و جنگ و حضور استان همدان در این عرصه شگرف را معرفی می کند.

طرح کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان از سال 1379 در استان همدان کلید خورده است و 10 سال تلاش و برنامه ریزی برای درآوردن یک ایده از مرحله قوه به عمل بیانگر عظمت، جدیت و فراگیر بودن این ایده و طرح عظیم است که زاویه های گوناگونی دارد و گوشه های درخشانی از تاریخ و فرهنگ بخشی از مردم یک کشور بزرگ و سربلند را به نمایش می گذارد.

حلاوت و جذابیت این تاریخ و بیان اینگونه تاریخ در زنده بودن و جاری بودن آن است چرا که بخش های متنوعی از این مقطع تاریخی مردم در استان همدان هنوز زنده و جاری و ساری است.

از جریان 10 ساله چگونگی شکل گیری و تکامل کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تاکنون خبرها و گزارش های گوناگونی توسط خبرنگاران و گزارشگران، رسانه های ملی و محلی شنیده شده است و این هم سویی و پویایی اصحاب رسانه برای انعکاس شگفت انگیزترین رویداد سال های بعد از خاتمه دفاع مقدس و واقعیت های دورمانده از چشم، در روزهای اخیر و قبل از آغاز رسمی کنگره، وارد مرحله جدیدی شده است.

جذابیت و اعجاب تمام رویدادهای مربوط به آماده سازی مرحله نهایی و شکل بیرونی کنگره برای اصحاب رسانه این است که با وجود 10 سال تلاش بی وقفه برای آماده سازی زیر ساخت های اصلی کنگره هنوز صدها گروه فرهنگی هنری با همدلی و اشتراک مساعی وصف ناپذیری در حال انجام کارهای تکمیلی و جمعی کنگره هستند.

مشاهده صدها جوان هنرمند که با شوق و ذوق زیادی در تدارک مقدمات برگزاری کنگره هستند، هرانسان اهل دل و ارادتمند به شهدای سرافراز انقلاب و جنگ حق علیه باطل را به شوق می آورد.

نمایشگاه راه ناتمام یکی از برنامه های جنبی کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان است که از سوم آبان ماه و حدود 10 روز قبل از اجلاسیه اصلی کنگره در همدان گشایش یافته است.

نمایشگاه راه ناتمام در نوع خود یکی از کم سابقه ترین کارهای تجسمی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی کشورمان است که جلوه های به یادماندنی از صحنه های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در برش هایی از تاریخ به نمایش می گذارد.

فعالیت ده ها گروه فنی و هنری برای آماده سازی فضای نمایشگاه و چگونگی اجرای نمایش بیانگر اشتیاق انسان های شیفته برای مجسم ساختن ارزش های انقلاب و دفاع مقدس است.

اگر چه هر زاویه و بخش های متنوع کنگره و خیل انسان های هنرمند و متعهدی که برای آماده سازی این برنامه ماندگار تلاش می کنند، در مقابل عظمت کنگره کمتر به چشم می آید اما همین قطره های کوچک است که اقیانوس عظیمی از اراده و تلاش و میل به پیشرفت جمعی از بهترین فرزندان این آب و خاک را تشکیل داده است.