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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

شیخ العوده خواستار پوشش غیر نظامی پلیس حرم نبوی شد

شیخ العوده خواستار پوشش غیر نظامی پلیس حرم نبوی شد

شیخ دکتر سلمان بن فهد العوده از رفتار برخی از پلیسهای حرم نبوی انتقاد کرده و پیشنهاد کرد پلیسهایی که در مقابل حرم نبوی حضور دارند از پوشش غیرنظامی استفاده کنند.

به  گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره به نقل از روزنامه "المدینه"، وی خواستار رفتار حسنه و مودبانه با زائران مسجد نبوی شده و گفت: خود مشاهده کرده است که برخی از پلیسهای مسجد نبوی رفتار مناسبی با زائران ندارند.

وی خواستار استفاده از الفاظ مودبانه و توام با مهربانی و رافت با زائران شد.

شیخ العوده گفت: مدینه نبوی منبع رسالت و محل نزول وحی و نماد تاریخی بزرگی است که جزو میراث عظیم اسلامی به شمار می رود و همه ما موظفیم چهره شرافتمندانه ای از اسلام و فرهنگ مردم عربستان ارائه کنیم.

وی در پایان گفت: مدینه منوره و مکه مکرمه به ویژه در ایام حج فرصت مناسبی برای ارتباط با مسلمانان سایر کشورهاست و ما از این فرصت باید استفاده بیشتری کنیم.

کد مطلب 1178548

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