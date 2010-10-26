شیخ العوده خواستار پوشش غیر نظامی پلیس حرم نبوی شد

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره به نقل از روزنامه "المدینه"، وی خواستار رفتار حسنه و مودبانه با زائران مسجد نبوی شده و گفت: خود مشاهده کرده است که برخی از پلیسهای مسجد نبوی رفتار مناسبی با زائران ندارند.

وی خواستار استفاده از الفاظ مودبانه و توام با مهربانی و رافت با زائران شد.

شیخ العوده گفت: مدینه نبوی منبع رسالت و محل نزول وحی و نماد تاریخی بزرگی است که جزو میراث عظیم اسلامی به شمار می رود و همه ما موظفیم چهره شرافتمندانه ای از اسلام و فرهنگ مردم عربستان ارائه کنیم.

وی در پایان گفت: مدینه منوره و مکه مکرمه به ویژه در ایام حج فرصت مناسبی برای ارتباط با مسلمانان سایر کشورهاست و ما از این فرصت باید استفاده بیشتری کنیم.