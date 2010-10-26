به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله عبدالله جوادی آملی شامگاه دوشنبه در دیدار تعدادی از افسران هواناجا، خطاب به حاضران گفت: شما آثار قدرت و برکت الهی را بیشتر احساس می⁯کنید و اعتماد شما به صیانت و قدرت الهی بیشتر از دیگران است، چون هر لحظه گمان می⁯رود که خدای نکرده به شما آسیبی برسد و انسان بین زمین و آسمان سرگردان است.



وی با اشاره به خاطره⁯ای از دوران فعالیتشان در شورای عالی قضایی در اوایل انقلاب اسلامی که به همراه مرحوم ظهیرنژاد مسئول وقت ژاندارمری به فرودگاه رفته بودند، اظهار داشت: در آن زمان یکی از مهندسان هواپیمایی می⁯گفت که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه علوم مربوط به تجهیزات و قطعات هواپیما را فرا گرفته بود اما انباردار بود، یعنی قطعات مربوط به هواپیما را به آنها تحویل می⁯دادند و هر وقت که نیاز می⁯شد، آمریکایی⁯ها از آنها تحویل می⁯گرفتند و بر روی هواپیماها نصب می⁯کردند.



رئیس موسسه اسرا تصریح کرد: آمریکایی⁯ها اجازه نمی⁯دادند متخصصان ایرانی قطعات هواپیما را نصب کنند اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، مردم کشور آزاد شدند و شما به استقلال خودتان رسیدید.



آیت⁯الله جوادی آملی بر لزوم خودکفایی در امر طراحی و ساخت قطعات مربوط به هواپیما تاکید کرد و گفت: باید سعی کنید همان طور که در پرواز و هدایت هواپیما و هلی کوپتر مستقل و متخصص هستید، در ساخت قطعات آن نیز به خودکفایی برسید؛ این کار شدنی است، به خاطر اینکه هوش و استعداد ایرانی⁯ها به برکت خون شهیدان خیلی بیشتر از مردم سایر کشورها است.



هدایت هواپیماهای فرسوده، خلبانان را مضطرب می کند



استاد برجسته حوزه علمیه، هدایت هواپیماهای فرسوده که از کشورهای خارجی خریداری می⁯شوند را کاری دشوار دانست و تصریح کرد: درست است که خلبانان در هدایت هواپیما تخصص دارند اما قطعات فرسوده، همیشه انسان را مضطرب می کند. بهترین راه برای حل این مشکل خودکفایی در ساخت قطعات و تجهیزات هواپیمایی است.



جوادی آملی بخشی از دعای مومنان را مربوط به خودکفاشدن و رسیدن به استقلال دانست و گفت: خداوند کریم می⁯فرماید که مسلمانان را در تورات و انجیل معرفی کردم و داستان آن این است که امت اسلامی مثل خوشه گندم است؛ خوشه گندم باریک است و اگر باد بوزد ممکن است بشکند، لکن ما او را هدایت کردیم تا در مقابل حوادث بایستد و برای این کار به او یاد دادیم که چگونه کمرش را گره بزند و محکم ببندد.



عدم رعایت دستور اسلامی موجب وابستگی به بیگانگان می شود



وی افزود: مسلمان این است که کمربند استقلال را خودش درست می کند و خودش به کمرش می⁯بندد و آنکه به بیگانه نیازمند است دستور اسلام را رعایت نکرده است.



جوادی آملی خاطرنشان کرد: دعا، گاهی نظیر دعای ائمه اطهار علیهم السلام مرده را زنده می⁯کند و مریض را شفا می⁯دهد اما دعاهایی که برای ما مشخص کرده⁯اند در همه امور نیاز به راهنمایی است.



استاد برجسته حوزه اثر قطعی دعا را در چند مورد بیان کرد و با ذکر مثالی در همین رابطه اظهار داشت: اولین اثر قطعی دعا این است که خداوند به ما عنایت می کند که بیمار را پیش کدام پزشک ببریم؛ وقتی این کار را انجام دادیم پزشک به خوبی نوع بیماری را تشخیص می دهد و خداوند به برکت دعا، طبیب را هدایت می کند که از بین انواع داروها، داروهای مورد نیاز بیمار را تجویز کند.



در همه امور محتاج دعا هستیم



وی در ادامه گفت: مرحله سوم اثر قطعی دعا مربوط به سرپرستان بیمار است که خداوند آنها را هدایت می کند که به داروخانه مطمئنی بروند و داروهای سالم را دریافت کنند. وقتی دارو تهیه شد خداوند پرستار و یا کسی که می خواهد بیمار را در خوردن دارو راهنمایی کند، هدایت می کند که در این کار دچار اشتباه نشود و در نهایت دستگاه گوارش بیمار را آماده می کند تا پذیرای دارو باشد.



آیت⁯الله جوادی آملی تصریح کرد: دعا فقط به مسائل مالی و بیماری اختصاص ندارد بلکه نیازمندی یک جامعه برای استقلال و آزادی نیز در همین راستاست.



وی در پایان تاکید کرد: همه ما در همه امور محتاج دعا هستیم و هر کسی باید در امور مربوط به فعالیت و تخصص خودش جامعه را مستقل کند.