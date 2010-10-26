باید برای ضعف بدنی بازیکنان فکری کنیم/ بین شمس و نظری مشکلی نیست

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در تورنمنت گراند پریکس برزیل گفت: حضور در تورنمنت‌هایی این چنینی باعث می شود تا مربیان تیم ملی فوتسال با نقاط ضعف و قوت تیم خود آشنا شوند. تیم ما هم به مانند تمام تیم‌های دنیا نقاط ضعف و قوتی دارد، مانند ضعف قوای جسمانی بازیکنان که در تورنمنت برزیل حسین شمس و دستیارانش با این نقیصه به خوبی آشنا شدند و قطعا در صدد رفع آن برخواهند آمد.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من تیم ملی ایران از نظر بدنسازی مشکل دارد و باید در باشگاه‌ها و تیم ملی برای رفع این نقیصه اقدام شود. وظیفه ما در کمیته فوتسال این است که با برگزاری دوره‌های آموزشی مربیان را با علم بدنسازی و تمرینات ویژه این بخش آشنا کنیم. باید این مشکل را بصورت اساسی برطرف کنیم تا در پیکارهای پیش رو از بابت ضعف بدنی لطمه نخوریم.

" کمیته فوتسال که قصد داشت از وجود "لوییز کارلوس پایم" مربی بدنساز تیم‌های ملی برای آموزش مربیان کشورمان استفاده کند، چرا این طرح را به اجرا در نیاورد؟"، عباس ترابیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: این یکی از برنامه‌های ما بود اما به علت مشغله کمیته فوتسال در برگزاری مسابقات داخلی و شرکت تیم‌های ملی در رویدادهای بین المللی اجرای آن به تاخیر افتاد.

ترابیان با ابراز رضایت از عملکرد تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جایزه بزرگ برزیل گفت: ما در رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال عنوان چهارم دنیا را در اختیار داریم. در مسابقات جایزه بزرگ هم از مقام خود پایین تر نیامدیم و بالاتر از تیم‌هایی چون ایتالیا، پرتغال و روسیه که از تیم‌های برتر دنیا هستند، ایستادیم.

وی با بیان اینکه تیم ملی فوتسال ایران در مقام جهانی خود خوب عمل کرد، افزود: تیم ما در برزیل نیمه اول دیدار مقابل تیم‌های روسیه، اسپانیا و پاراگوئه را با پیروزی پشت سر گذاشت اما در نیمه دوم این دیدارها تن به شکست دادیم. همین موضوع برای ما نگران کننده است و باید فکری به حال تحلیل قوای جسمانی بازیکنان در نیمه دوم کنیم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه تمامی تیم‌های بزرگ دنیا با ترکیب اصلی خود به برزیل آمده بودند، افزود: در شرایطی که بهترین‌های فوتسال دنیا در برزیل گردهم آمده بودند، اگر تیمی با ترکیبی ناقص به جام جهانی کوچک پای می گذاشت واقعا ابلهانه بود!

"آیا احتمال دارد تیم ملی فوتسال ایران در رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال از رده چهارم ارتقا پیدا کند؟"، ترابیان در پاسخ به این پرسش نیز گفت: ما در رده بندی مسابقات جام جهانی کوچک بالاتر از ایتالیا، پرتغال و روسیه قرار گرفتیم. با این شرایط بیهوده نیست اگر انتظار داشته باشیم، حداقل یک پله در رده بندی فیفا صعود کنیم.

وی در خصوص چالشی که بین حسین شمس و مصطفی نظری در جریان مسابقات جایزه بزرگ برزیل به وجود آمده است، گفت: چیز خاصی نبود. موردی است که بین یک مربی و شاگردش پیش می آید. فکر می کنم نظری از بابت برخوردی که در پایان دیدار با اسپانیا داشته به اندازه کافی متنبه شده و مشکلی بین او و سرمربی تیم ملی نباشد.

تیم کشورمان در پایان مسابقات جایزه بزرگ برزیل عنوان چهارم را کسب کرد و به جایزه پنج هزار رئالی (واحد پول برزیل) این رقابت‌ها دست یافت.