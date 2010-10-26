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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

اعضای اتاق فکر تئاتر تلویزیونی معاونت سیما مشخص شدند

اعضای اتاق فکر تئاتر تلویزیونی معاونت سیما مشخص شدند

علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما با صدور حکمی اعضای اتاق فکر تئاتر تلویزیونی معاونت سیما را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد دبیر شورای هماهنگی تولیدات نمایشی سیما و بر اساس شایستگی و تجارب ارزنده درحوزه هنرهای نمایشی کشور، دکتر تاجبخش فنائیان، دکترمحمود عزیزی، دکترشهرام گیل آبادی، حسین مسافرآستانه و سعید کشن فلاح به عنوان اعضای اتاق فکر تئاترتلویزیونی معاونت سیما انتخاب شدند.
 
در بخشی ازحکم معاون رئیس سازمان در امور سیما آمده است: راهبرد اساسی سیمای جمهوری اسلامی ایران، ترویج و گسترش تئاتری است که بر تقویت ایمان معنوی و تعهد مردمی و فرهنگ اسلامی – ایرانی تاکید دارد. امید است با اتکا به خداوند منان، در جهت اعتلای هنر ارزنده تئاتر در سیما و ایجاد هماهنگی لازم با سایر ارگان‌های ذیربط موفق و موید باشید.
کد مطلب 1178553

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