اعزام موادفروشان خرد به اردوگاه کار اجباری/ لغو مرخصی زندانیان موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید رضا حسینآبادی صبح سه شنبه در همایش پلیسهای پیشگیری سراسر کشور با اشاره به این که مرزهای جنوبی پاکستان بیشترین مشکلات مربوط به مواد مخدر را دارا هستند گفت: در سال جاری اقدامات متعددی در زمینه انسداد مرزهای پاکستان انجام دادیم.
وی گفت: در حال حاضر در کشورهای خلیج فارس و عربی دو نوع مواد مخدر صنعتی وارد شده که یک نوع آن مواد مخدر اکستازی به نام کنتاگون است که از اروپا وارد میشود.
سردار حسینآبادی تصریح کرد: فعلاً مصرف کنندگان این مواد مخدر صنعتی در کشور دیده نشده اند اما ممکن است همان گونه که تا سه سال پیش عنوان میشد هیچ مصرف کننده شیشهای در کشور وجود ندارد، ولی امروز شیشه یک نوع تهدید به شمار میرود در آینده نیز شاهد مصرف کنتاگون در کشور باشیم.
وی با اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: با تصویب این قانون برخوردهای جدیتری با قاچاقچیان مواد مخدر انجام می شود به نحوی که یکی از موضوعات مطرح شده در قانون جدید کنترل محمولهها برای مبارزه بینالمللی با مواد مخدر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: از دیگر موضوعات مطرح شده در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر این است که اگر کسی محکوم به قاچاق مواد مخدر باشد تا 5 سال برای وی گذرنامه صادر نمیشود.
سردار حسینآبادی با اشاره به ایستگاههای ایست بازرسی پلیس مواد مخدر گفت: تقویت این ایستگاهها در شهرهای مختلف از اولویتهای پلیس است و با توجه به این که بیش از 80 درصد مواد مخدر در 8 استان شرقی کشور کشف میشود به دنبال آن هستیم که مواد مخدر پیش از توزیع از سوی پلیس کشف شود.
وی گفت: استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان از جمله استانهایی هستند که تقویت ایستگاههای ایست بازرسی در آنها اولویت دارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: تا کنون برای تقویت ایستگاههای ایست بازرسی 300 تا 400 میلیون تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به برخوردهای با شبکههای اصلی و خرده فروشان موارد مخدر گفت: برخورد با این افراد از جمله برنامهای اصلی پلیس است ولی یکی از مشکلات اساسی در برخورد با این افراد کمبود جا در زندانها است. به طوری که سازمان زندانها اعلام کرده ظرفیت زندانهای کشور 204 هزار نفر است.
سردار حسینآبادی گفت: درخواستهای مردمی برای جمعآوری خردهفروشان مواد مخدر بسیار زیاد است اما پلیس برای نگهداری این افراد پس از دستگیری با مشکل مواجه است بر همین اساس جلسهای با ستاد مواد مخدر، سازمان زندانها و دستگاههای قضائی برگزار شده تا اردوگاههایی را در کلانشهرها برای نگهداری این افراد ایجاد کنیم.
وی با اشاره به لغو مرخصی زندانیان گفت: در گذشته شاهد این بودیم که افرادی با یک تن مواد مخدر دستگیر میشدند اما پس از زندانی شدن مرخصی گرفته و سپس از زندان فرار میکردند. بر همین اساس در یک سال گذشته طی اقدامی هماهنگ از دادن مرخصی به زندانیان مواد مخدر جلوگیری شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: پلیس مواد مخدر اعلام آمادگی کرده تا 30 تا 40 هزار نفر از موادفروشان خرده دستگیر شده را به اردوگاههای کار اجباری بفرستد که این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
وی با اشاره به معتادان بدون مکان گفت: پلیس مسئولیتی در قبال درمان اعتیاد ندارد و مراکز درمانی مسئول نگهداری از این افراد هستند و پلیس تنها موظف است معتادان را مجبور به مراجعه به مراکز درمانی کند.
سردار حسینآبادی تصریح کرد: در حال حاضر 474 معتاد لامکان در مرکز درمانی شفق بازپروری میشوند.
وی گفت: پلیس معتادانی را که مزاحمتی برای خانوادهها ایجاد کنند، با اخذ حکم قضائی و کسب اجازه از خانواده به اردوگاههای کار اعزام میکند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: برای صدور کارت هوشمند اعتیاد در سال جاری اقدامات اولیه انجام شده است.
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