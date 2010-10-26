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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

استان زنجان رتبه 12 قبولی دانش آموزان در دانشگاه ها را دارد

استان زنجان رتبه 12 قبولی دانش آموزان در دانشگاه ها را دارد

زنجان - خبرگزاری مهر : رئیس گروه متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت : استان زنجان میانگین رتبه 12 در سه سال اخیر در زمینه ورود دانش آموزان به دانشگاه ها در بین 32 استان کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جلیل آقاجانلو شامگاه دوشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه میانگین قبولی دانش آموزان استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است افزود: در سال 88 میانگین قبولی استان زنجان 40.68 بوده و میانگین کشوری 37 درصد بوده است.

آقاجانلو ادامه داد: استان زنجان رتبه نهم کشور در رشته علوم انسانی در سال 88 و رتبه 13 رشته علوم تجربی را داشته است و قبول شدگان سال 89 هنوز از سوی سازمان سنجش به آموزش و پرورش اعلام نشده است.

وی مهم ترین اقدامات گروه آمورش متوسطه را، تشکیل کلاس های تقویتی به ویژه در مناطق محروم، اجرای کنکورهای آزمایشی، حمایت از دانش آموزان نخبه و المپیادی و تجلیل از قبول شدگان دانشگاه ها عنوان کرد.

همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه اردوهای طرح هجرت در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و محروم برگزار می شود گفت: امسال شاهد فعالیت دو هزار و 234 معلم و دانش آموز در 300 عرصه در استان بودیم که تعداد عرصه های فعالیت نسبت به سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.

منصور مرادلو یادآور شد: سال گذشته هزار و 221 نفر در 185 عرصه فعالیت داشتند و برای آبادانی مدارس تلاش کردند.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز اجرای طرح هجرت 270 میلیون تومان است که 40 میلیون تومان آن تا کنون تآمین شده است.

مرادلو خاطر نشان کرد: با توجه به مهجوریت قرآن در سال های گدشته در راستای اطاعت از فرامین رهبری 10 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور با اعتبار 50 میلیارد تومان ایجاد شد و این کار تا ایجاد 50 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور ادامه خواهد داشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، سهم استان زنجان را 142 مدرسه عنوان کرد و افزود: 142 مدرسه قرآنی در استان زنجان با اعتبار 710 میلیون تومان ایجاد شد که هر مدرسه 1200 دانش آموز را تحت پوشش قرار می دهد.

مرادلو گفت: آموزش قرآن در این مدارس شامل چهار سطح روخوانی، روانخوانی، تجوید و مفاهیم است که در طی سه ترم پاییز، بهار و تابستان ارائه می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر 24 هزار دانش آموز در این مدارس حضور دارند و 112 مدرسه نیز طالب فعالیت در عرصه مدارس قرآنی هستند.

کد مطلب 1178558

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