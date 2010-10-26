استان زنجان رتبه 12 قبولی دانش آموزان در دانشگاه ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جلیل آقاجانلو شامگاه دوشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه میانگین قبولی دانش آموزان استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است افزود: در سال 88 میانگین قبولی استان زنجان 40.68 بوده و میانگین کشوری 37 درصد بوده است.

آقاجانلو ادامه داد: استان زنجان رتبه نهم کشور در رشته علوم انسانی در سال 88 و رتبه 13 رشته علوم تجربی را داشته است و قبول شدگان سال 89 هنوز از سوی سازمان سنجش به آموزش و پرورش اعلام نشده است.

وی مهم ترین اقدامات گروه آمورش متوسطه را، تشکیل کلاس های تقویتی به ویژه در مناطق محروم، اجرای کنکورهای آزمایشی، حمایت از دانش آموزان نخبه و المپیادی و تجلیل از قبول شدگان دانشگاه ها عنوان کرد.

همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه اردوهای طرح هجرت در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و محروم برگزار می شود گفت: امسال شاهد فعالیت دو هزار و 234 معلم و دانش آموز در 300 عرصه در استان بودیم که تعداد عرصه های فعالیت نسبت به سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.

منصور مرادلو یادآور شد: سال گذشته هزار و 221 نفر در 185 عرصه فعالیت داشتند و برای آبادانی مدارس تلاش کردند.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز اجرای طرح هجرت 270 میلیون تومان است که 40 میلیون تومان آن تا کنون تآمین شده است.

مرادلو خاطر نشان کرد: با توجه به مهجوریت قرآن در سال های گدشته در راستای اطاعت از فرامین رهبری 10 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور با اعتبار 50 میلیارد تومان ایجاد شد و این کار تا ایجاد 50 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور ادامه خواهد داشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، سهم استان زنجان را 142 مدرسه عنوان کرد و افزود: 142 مدرسه قرآنی در استان زنجان با اعتبار 710 میلیون تومان ایجاد شد که هر مدرسه 1200 دانش آموز را تحت پوشش قرار می دهد.

مرادلو گفت: آموزش قرآن در این مدارس شامل چهار سطح روخوانی، روانخوانی، تجوید و مفاهیم است که در طی سه ترم پاییز، بهار و تابستان ارائه می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر 24 هزار دانش آموز در این مدارس حضور دارند و 112 مدرسه نیز طالب فعالیت در عرصه مدارس قرآنی هستند.