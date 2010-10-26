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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

متکان به مهر خبر داد:

روندتوسعه فضاهای آموزشی درسال جاری/ افتتاح 50 پروژه عمرانی دانشگاهی

روندتوسعه فضاهای آموزشی درسال جاری/ افتتاح 50 پروژه عمرانی دانشگاهی

معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رشد بی سابقه فضاهای آموزشی در سال جاری خبر داد و گفت: پس از هفته دولت 50 پروژه عمرانی دانشگاهی افتتاح شده و یا در حال افتتاح است.

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امسال نسبت به سالهای گذشته از نظر توسعه فضاهای آموزشی سال منحصر به فردی را داریم.

وی اظهار داشت: علاوه بر افتتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت نزدیک به 50 پروژه عمرانی دیگر نیز در دستور کار داشتیم که برخی از آنها مانند پروژه های دانشگاههای استان کرمان، ملایر، همدان و کاشان انجام شد و برخی دیگر مانند پروژه های دانشگاهی مشهد، زابل و کردستان در دستور کار است.

معاون اداری و مالی وزارت علوم درباره وضعیت بودجه های عمرانی تا پایان سال گفت: امسال علیرغم اینکه دولت بودجه خوبی را برای بخش عمرانی دانشگاهها در نظر گرفته بود اما این بودجه از سوی مجلس با کاهش 20 تا 30 درصدی مواجه شد.

وی با اشاره به بودجه های هزینه ای نیز گفت: این بخش رشد خوبی داشته و امیدواریم در این حوزه تا پایان سال با کسری مواجه نشویم.

کد مطلب 1178562

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