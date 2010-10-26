آغاز مسابقات بین المللی تنیس روی میز در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این مسابقات که از دیشب در سالن تنیس روی میز الغدیر قزوین آغاز شده و تا ششم آبان ماه ادامه دارد 12 تیم داخلی و خارجی در دو رده سنی جوانان و نوجوانان در قزوین با هم رقابت می کنند.

در این مسابقات تیم های تنیس روی میز کشورهای سریلانکا، بلاروس، مجارستان، سوریه و عراق شرکت دارند.

امروز در دور اول این رقابتها ودر گروه A نوجوانان، تیم مهر ایران با نتیجه سه بر صفر نظام مهندسی را برد و تیم سریلانکا با همین نتیجه عراق را شکست داد.

در گروه B هم بلاروس سه بر یک مقابل تولی پرس از کشورمان تن به شکست داد و عراق هم با همین نتیجه در برابر سوریه به پیروزی رسید.

در گروه A جوانان مهرام ایران سه بر یک شهرداری قزوین را برد و در گروه B مجارستان سه بر صفر از سد تیم جهاد کشاورزی قزوین گذشت.

در این دوره از مسابقات تنیس روی میز هفت هزار و 700 دلار جایزه نقدی به تیمها و افراد برتر اهدا خواهد شد.

