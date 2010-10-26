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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

آغاز مسابقات بین المللی تنیس روی میز در قزوین

آغاز مسابقات بین المللی تنیس روی میز در قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: ششمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز جام فجر با حضور پنج تیم خارجی در قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این مسابقات که از دیشب در سالن تنیس روی میز الغدیر قزوین آغاز شده و تا ششم آبان ماه ادامه دارد 12 تیم داخلی و خارجی در دو رده سنی جوانان و نوجوانان در قزوین با هم رقابت می کنند.

در این مسابقات تیم های تنیس روی میز کشورهای سریلانکا، بلاروس، مجارستان، سوریه و عراق شرکت دارند.

امروز در دور اول این رقابتها ودر گروه A  نوجوانان، تیم مهر ایران با نتیجه سه بر صفر نظام مهندسی را برد و تیم سریلانکا با همین نتیجه عراق را شکست داد.

در گروه B هم بلاروس سه بر یک مقابل تولی پرس از کشورمان تن به شکست داد و عراق هم با همین نتیجه در برابر سوریه به پیروزی رسید. 
 
در گروه A جوانان مهرام ایران سه بر یک شهرداری قزوین را برد و در گروه B مجارستان سه بر صفر از سد تیم جهاد کشاورزی قزوین گذشت.
 
در  این دوره از مسابقات تنیس روی میز هفت هزار و 700 دلار جایزه نقدی به تیمها و افراد برتر اهدا خواهد شد. 
 
کد مطلب 1178565

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