89 درصد مشمولان دریافت یارانه در زنجان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل علیپور عصر پنج شنبه در چهارمین جلسه ستاد استانی هدفمندسازی یارانه با اعلام اینکه واریز یارانه های نقدی در سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی آغاز شده است افزود: به ازای هر نفر مبلغ 81 هزارتومان یارانه نقدی به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود.
وی با تأکید بر اینکه مدت زمان خاصی برای این میزان یارانه نقدی اعلام نشده و فعلاً غیرقابل برداشت است ادامه داد: مابقی استان ها نیز تا هفته اول آبان ماه سال جاری یارانه نقدی به حساب آنها واریز خواهد شد که این مبلغ ممکن است در سنوات بعدی تغییر پیدا کند.
عالیپور با اشاره به اینکه مسئولیت اطلاع رسانی قانون هدفمندسازی یارانه ها به سازمان هدفمندسازی یارانه ها واگذار شده است افزود: تا به امروز هفت دستگاه نسبت به تشکیل کمیته هدفمندسازی یارانه ها اقدام کرده اند که تهیه بسته اطلاع رسانی و نیز بسته های سیاستی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از اقدامات انجام شده توسط ستاد استانی است.
همچنین استاندار زنجان با تأکید بر اینکه نباید با ایجاد خلاء در اطلاعرسانی در زمینه نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اجازه سوء استفاده به فرصتطلبان داده شود، گفت: اگر اطلاعرسانی در این زمینه به موقع و دقیق باشد، همه ترفندها نقش بر آب خواهد شد.
محمد رئوفینژاد با بیان اینکه مهم ترین عامل در راستای اعتمادسازی مردم برای اجرای این قانون، اطلاعرسانی صحیح است افزود: وظیفه ما اعتماد سازی مردم است که اگر این امر به موقع و دقیق صورت گیرد، به طور حتم در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هیچ گونه مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی با اعلام اینکه در راستای اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانهها با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد ادامه داد نقش اماکن و تعزیرات حکومتی در این زمینه بسیار حساس و حیاتی است و باید وظیفه خود را در این مورد به نحو مطلوب انجام دهند.
رئوفینژاد در رابطه با راههای اطلاعرسانی صحیح و رو در رو در زمینه هدفمند کردن یارانهها به مردم، گفت: اختصاص دادن خطبههای قبل از نماز جمعه به این موضوع و همچنین شفاف سازی هدفمند کردن یارانهها در سطح مدارس متوسطه میتواند تا حدود زیادی در رسیدن به اهداف دولت را یاری کند.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی دولت به عنوان مجریان قانون هدفمند کردن یارانهها همین مرحله اجرایی این قانون است افزود: تا به امروز همه اقدامات لازم و کارشناسانه در این زمینه با تشکیل ستادها و کمیتهها به صورت متمرکز انجام شده است.
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