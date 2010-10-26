امپراتور گوزنهای انگلیس کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این گوزن که "امپراتور اکسمور" نام داشت بزرگترین گوزن قرمز انگلیس و حتی تنها نمونه مسلم بزرگترین حیوان وحشی در جزایر بریتانیا بود.

امپراتور گوزنها در فاصله نزدیکی از یک جاده پر ترافیک که "تیورتون" را به "بارنستپل" واقع در جنوب شرقی این کشور متصل می کرد در اثر اصابت گلوله کشته شد.

این جاده به پارک ملی "اکسمور" که زیستگاه و قلمرو این گوزن بزرگ بود بسیار نزدیک است. خبر کشته شدن "امپراتور اکسمور" به دست یک شکارچی غیرقانونی بر روی رسانه های آنلاین انگلیس به پربازدیدکننده ترین خبر تبدیل شده است.

"امپراتور"، 12 سال سن و حدود 300 پوند (136 کیلوگرم) وزن داشت و قد آن بیش از دو متر و نیم بود.

پیتر دانلی، کارشناس گوزنهای اکسمور در خصوص مرگ این گوزن اظهار داشت: "افراد زیادی هستند که حاضرند هزاران پوند برای اینکه سر یک گوزن بزرگ را روی دیوار خود نصب کنند بپردازند. احتمالا این شکارچی غیرقانونی نیز برای چنین اهداف سودجویانه ای امپراتور را کشته است."

براساس گزارش دیلی میل، گوزنهای قرمز بزرگترین حیوانات انگلیس هستند و نمونه هایی که در پارک اکسمور زندگی می کنند به دلیل رژیم غذایی غنی که دارند از سایر نمونه ها بزرگترند و در میان آنها "امپراتور" از همه بزرگتر بود.

در ابتدای ماه اکتبر، یک عکاس طبیعت به نام "ریچارد آستین" از امپراتور یکسری عکس گرفت اما مکان تهیه عکسها را برای جلوگیری از سوء استفاده شکارچیان غیرقانونی مخفی نگه داشت. اکنون به نظر می رسد که پنهان کاری این عکاس دوستدار محیط زیست چندان کافی نبوده است.