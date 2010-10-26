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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

در سال جاری/

یک میلیون و 400 هزار گردشگر از سیستان و بلوچستان دیدن کردند

یک میلیون و 400 هزار گردشگر از سیستان و بلوچستان دیدن کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان گفت: یک میلیون و 400 گردشگر داخلی و خارجی از نقاط مختلف استان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حسنعلی شهرکی صبح سه شنبه در جلسه توسعه گردشگری استان زاهدان اظهارداشت: در سال جاری یک میلیون و 452 هزار و 129 گردشگر داخلی و خارجی از نقاط مختلف استان دیدن کردند.

شهرکی گفت: از این تعداد یک میلیون و 450 هزار گردشگر داخلی و دو هزار و 129نفر گردشگر خارجی بودند که از ابتدای امسال تاکنون وارد استان  شده اند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: توسعه گردشگری در استان موجب ارتقاء سطح اقتصادی و امنیت می شود.

علی محمد آزاد گفت: بسیاری از گردشگران برای تماشای طبیعت متنوع سیستان و بلوچستان به این استان سفر می کنند که لازم است تورهای گردشگری خاص برای آنان راه اندازی شود.

وی فعالیتهای تبلیغاتی برای شناساندن مناطق مختلف استان را ضروری دانست.

در این جلسه پیرامون احداث مجتمع بزرگ دالان تاریخ  در شهر سوخته بحث و تبادل نظر و مقرر شد مطالعات آن آغاز شود .

هدف از احداث این مجتمع فراهم آوردن امکاناتی برای معرفی پیشینه تاریخی شهر سوخته است.

شهر سوخته با قدمت پنج هزار سال در منطقه سیستان واقع شده است.
 
کد مطلب 1178568

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