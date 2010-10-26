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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

کوچک زاده در گفتگو با مهر:

اطلاعی از مدرک کسی ندارم/ هدف برخی افراد از دامن زدن به بحث مدارک مدیران

اطلاعی از مدرک کسی ندارم/ هدف برخی افراد از دامن زدن به بحث مدارک مدیران

کوچک زاده نماینده مجلس دامن زدن تعدادی از نمایندگان به مدارک برخی مدیران و فرزندان آنها از دانشگاههای کم کیفیت خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: روش دامن زدن به مطالبی که احتیاج به اثبات قضایی دارد توسط کسانی ابداع شده که مایلند هیچ وقت حقیقت روشن نشود و در این بین به فساد خود ادامه دهند.

مهدی کوچک زاده امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها درباره آنچه که اخیرا تحت عنوان اعتراض تعدادی از نمایندگان نسبت به مدارک تعدادی از مسئولان و فرزندان آنها از دانشگاههای کم کیفیت باکو مطرح شده است گفت: اطلاعی از مدرک هیچ کسی ندارم و این بحث را نیز در رسانه ها بحث های مفیدی نمی دانم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: اگر کسی به غیر قانونی بودن صلاحیت مسئولی اعتراض دارد مراجع مشخص رسیدگی برای آن موجود است و می تواند به طور قانونی مطالب و اسناد خود را به مرجع مربوطه ارائه دهد.

وی خاطر نشان کرد: روش دامن زدن به مطالبی که احتیاج به اثبات قضایی دارد روشی است که توسط کسانی ابداع شده که مایلند هیچ وقت حقیقت روشن نشود و در این بین به فساد خود ادامه دهند.

کد مطلب 1178578

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